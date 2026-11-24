Il sindaco aggiorna i lavori e indica le priorità dei 165mila euro per lo sport. Nel DUP nuove aree tra capoluogo e frazioni.

Gli spogliatoi del rugby a Sona dovrebbero essere completati nella primavera del 2027, mentre quelli del campo di calcio di via Valle richiedono un intervento che il sindaco considera urgente per le condizioni degli ambienti. Sono due dei passaggi emersi nel consiglio comunale del 22 ottobre, dove il confronto sugli impianti sportivi ha tenuto insieme cantieri in corso, manutenzioni e acquisizione di nuove aree.

A chiedere un aggiornamento sul rugby è stata la consigliera Antonella Dal Forno, di Scelta per Sona: “Qual è la situazione, com’è lo status qua, se procedono e così via”. La domanda è arrivata durante la discussione sul Documento unico di programmazione, con l’intento di capire a che punto fosse l’opera.

Il sindaco Gianfranco Dalla Valentina ha risposto che i lavori, iniziati in estate e ripresi dopo la pausa, stavano seguendo il cronoprogramma. Ha indicato fondazioni e muri già realizzati, descrivendo una struttura che cominciava a essere visibile anche dall’esterno. “La scatola, grosso modo, è stata fatta”, ha sintetizzato.

Restavano da affrontare impianti e finiture, per i quali il sindaco ha previsto ancora alcuni mesi. “Contiamo per la primavera che sia ultimata”, ha dichiarato. Il riferimento è quindi alla primavera del 2027 e rappresenta l’obiettivo esposto in aula, non una consegna già certificata.

L’avvio del cantiere era stato richiamato anche nel resoconto sullo stato delle opere presentato a luglio, nel quale il nuovo spogliatoio era indicato tra gli investimenti sportivi del Comune. L’aggiornamento di ottobre riguarda l’avanzamento materiale della costruzione.

Un secondo fronte è emerso sulla voce di 165mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Il consigliere Corrado Busatta ha chiesto se la somma avesse già una destinazione precisa oppure rappresentasse un accantonamento disponibile per interventi futuri.

Dalla Valentina ha spiegato che il fondo comprende più lavori, alcuni già previsti e altri valutabili. Ha però indicato una priorità: gli spogliatoi del campo di Sona, in via Valle. “Sono in condizioni disastrose”, ha affermato, aggiungendo che la situazione richiede un intervento anche sotto il profilo della sicurezza.

“La nostra volontà è quella di intervenire e rendere sicuri questi ambienti”, ha detto il sindaco. La cifra di 165mila euro non è stata presentata come il costo del solo intervento in via Valle: riguarda il capitolo complessivo degli impianti, all’interno del quale il sindaco ha evidenziato questo bisogno.

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La programmazione guarda anche agli spazi attorno ai campi. Per Lugagnano il DUP contempla l’acquisizione di ulteriori aree previste dagli strumenti urbanistici del polo sportivo. Per Palazzolo viene indicata la realizzazione di un’area parco per lo sport su un terreno già comunale, vicino agli impianti esistenti.

A Sona, invece, l’obiettivo è acquisire il terreno tra i campi da calcio e il futuro polo scolastico, per completare il polo sportivo e mettere in relazione le funzioni previste in quella zona. Sono indirizzi inseriti nella programmazione: nel passaggio consiliare non sono state fissate date di realizzazione per ogni acquisizione o sistemazione.

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Per Lugagnano il percorso si collega anche al disegno illustrato dall’amministrazione nell’incontro pubblico del 7 ottobre, dove era stata presentata una rete di spazi e collegamenti per l’attività sportiva libera e l’accesso agli impianti.

Il confronto del 22 ottobre ha quindi distinto tre livelli di intervento: completare uno spogliatoio già in costruzione, mettere in sicurezza ambienti esistenti e programmare nuovi spazi. Per le società e per chi utilizza i campi, il primo riscontro atteso riguarda i tempi del rugby; per via Valle, l’indicazione politica è intervenire sulle criticità segnalate dal sindaco.

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