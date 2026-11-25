Agli 80 anni della Repubblica è dedicata la 43ª assemblea ANCI. Il presidente richiama i Comuni su casa, sicurezza e futuro dei giovani.

“Non esistono due Italie, l’una proiettata verso la modernità e la connessione e un’altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento”. A Verona, davanti ai sindaci riuniti in Fiera mercoledì 25 novembre per l’apertura della 43ª assemblea nazionale dell’ANCI, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo sullo stesso piano chi amministra una metropoli e chi si occupa di un piccolo Comune di montagna o di un’isola. La distanza che deve preoccupare, ha spiegato, è quella fra i loro cittadini, quando il luogo in cui si vive decide di quali servizi e opportunità si può disporre.

Agli ottant’anni della Repubblica è dedicata l’assemblea che Verona ospita fino al 27 novembre. Mattarella ha cominciato dai luoghi che i sindaci e i consiglieri si erano lasciati alle spalle per raggiungerla, comprese le piccole comunità delle Alpi e degli Appennini. “I centri abitati sono il tessuto della vita quotidiana della nostra gente. I Comuni sono, da sempre, scuola di democrazia”.

Da qui il debito di riconoscenza del Paese verso i suoi amministratori. Fra i ringraziamenti, quello a Walter Veltroni per il contributo alla riflessione e al presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, che ha portato le difficoltà e le proposte dei municipi nel confronto con le istituzioni, proprio mentre il Parlamento è impegnato nella sessione di bilancio.

Per spiegare quale idea di Comune avessero in mente i costituenti, Mattarella è tornato a una disputa su una parola. C’era chi voleva definire Province e Comuni “enti autarchici territoriali”. Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75 incaricata di preparare il progetto di Costituzione, si oppose. L’autarchia, osservò, valeva meno dell’autonomia. Per i Comuni quella distinzione aveva già avuto conseguenze molto concrete. Agli inizi del Novecento le amministrazioni locali avevano aperto la strada ai servizi per i cittadini e al riconoscimento dei diritti delle classi popolari. Con il fascismo, ha ricordato il presidente, la guida dei municipi era passata a burocrati nominati dal partito unico.

L’articolo 5 della Costituzione riconobbe dunque un’autonomia che apparteneva già alla storia delle comunità italiane. “I Comuni sono, infatti, parti co-essenziali dell’identità della Repubblica”, ha detto Mattarella. La ragione si coglie anche nella vita ordinaria di un municipio. Proprio per la vicinanza ai cittadini, i Comuni sono i primi a raccoglierne le attese, ad accorgersi di un disagio, a misurare quanta fiducia le persone ripongano nelle istituzioni.

Una prova recente è venuta dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mattarella ha raccolto il richiamo di Manfredi al lavoro svolto dalle amministrazioni locali dopo la pandemia, quando il sostegno dell’Unione europea ha permesso all’Italia di realizzare interventi in molti settori. Quell’esperienza, ha osservato, “lascia in eredità un metodo che non va disperso”. Poi l’avvertimento a guardare oltre la scadenza dei finanziamenti. “Il compito, oggi, non si esaurisce con il venir meno delle risorse europee del PNRR”.

Fra le questioni che restano sulle scrivanie dei sindaci, il presidente si è soffermato sulla casa. Le politiche abitative sono oggi “elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane”. Ripensare come crescono le città significa anche chiedersi chi rischia di rimanerne ai margini e che cosa accade all’identità di una comunità quando il suo territorio si trasforma. Nell’Ovest Veronese, il lavoro che i municipi condividono sui servizi alle persone ha un esempio nei 37 Comuni riuniti in ASPECO.

È parlando di città che Mattarella ha dato una definizione di sicurezza in cui trovano posto esperienze molto vicine alla vita delle famiglie. “Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all’esclusione e al degrado”. Nel ragionamento del presidente rientra anche la possibilità per i ragazzi di trovare un posto nella comunità in cui crescono. “Ancor più di ieri, a fronte dell’inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani”.

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Le paure che attraversano le comunità hanno anche un’origine lontana dai confini municipali. Mattarella ha ricordato le ripercussioni dei conflitti internazionali sulla vita dei cittadini europei e le minacce arrivate in Italia con gli attacchi informatici alle scuole.

Ai sindaci ha riconosciuto la capacità, già mostrata in altre circostanze difficili, di aiutare le persone a reagire con compostezza. “Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà”.

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Da qui il ricordo di Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze che riunì i sindaci delle capitali del mondo nella convinzione che ogni città fosse legata alle altre. Una lezione che Mattarella ha accostato all’esperienza dei tanti Comuni italiani che in questi decenni hanno costruito rapporti di cooperazione oltre i confini nazionali.

Tornando a Verona, il presidente ha ripreso una riflessione del sindaco Damiano Tommasi sul rapporto fra fiducia e vita pubblica. “La fiducia sospinge alla partecipazione”. E il luogo in cui le persone imparano a partecipare resta vicino a casa. “La coesione, l’integrazione, passano dalle comunità locali”.

Nel congedarsi dagli amministratori, Mattarella ha rimesso accanto il futuro delle metropoli e quello dei borghi montani, delle campagne e delle isole. È su questa geografia che si misura l’uguaglianza dei diritti promessa dalla Costituzione. “La Repubblica conta sulla vostra dedizione e sul vostro impegno. Qualche volta c’è bisogno anche di coraggio”. Infine il saluto rivolto a chi, finita l’assemblea, tornerà ad amministrare il proprio paese o la propria città. “Libertà è cercare di essere protagonisti del proprio destino. Buon lavoro ai sindaci d’Italia”.

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