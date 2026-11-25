Una serata di teatro e divertimento che diventa anche un’occasione concreta per aiutare le famiglie del territorio che attraversano un momento di difficoltà economica.

È questo il significato dell’iniziativa promossa dalla parrocchia del Santissimo Redentore di Caselle di Sommacampagna, che per sabato 28 novembre, alle 20.30, propone uno spettacolo teatrale con una finalità benefica: raccogliere fondi a favore dell’Emporio della Solidarietà di Sona e Sommacampagna, che ha sede a Lugagnano.

L’appuntamento è all’Auditorium Mirella Urbani, in via Scuole 49 a Caselle, dove la compagnia teatrale dialettale di Bussolengo I Mal Maridè porterà in scena Una soluzione quasi perfetta, commedia brillante in due atti scritta da Giuseppina Cattaneo, con la regia e la scenografia di Leone Milani. Il costo dell’ingresso è di 5 euro.

Ma il vero protagonista della serata, accanto agli attori, sarà proprio l’Emporio della Solidarietà, una realtà che dal 2018 rappresenta un importante punto di riferimento per le persone in difficoltà dei Comuni di Sona e Sommacampagna. L’Emporio si trova in via don Nascimbeni a Lugagnano e funziona come un piccolo supermercato solidale, nel quale le famiglie che ne hanno diritto possono scegliere gratuitamente prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa e altri beni di prima necessità.

A differenza della tradizionale distribuzione di pacchi alimentari, le persone possono fare la spesa scegliendo direttamente ciò di cui hanno bisogno, utilizzando una tessera a punti assegnata sulla base della situazione familiare. È un sistema che non si limita a garantire un aiuto materiale, ma cerca anche di tutelare l’autonomia e la dignità delle persone, lasciando loro la possibilità di scegliere secondo le proprie necessità.

L’Emporio è sostenuto da una rete di volontari, parrocchie, associazioni, aziende, cittadini e amministrazioni comunali, che collaborano per garantire continuità al servizio. Accanto alla distribuzione dei beni, il progetto comprende anche attività di ascolto, accompagnamento delle famiglie e iniziative formative e di socializzazione attraverso l’Officina culturale.

L’importanza di questa realtà emerge anche dai numeri. Come raccontato dal Baco in occasione della presentazione del bilancio relativo al 2024, sono state 120 le famiglie sostenute, grazie all’impegno di 66 volontari che hanno dedicato oltre 17mila ore di lavoro. Nello stesso anno sono stati raccolti quasi 31mila chilogrammi di prodotti. Dati che aiutano a comprendere quanto sia importante mantenere attiva una rete di solidarietà capace di rispondere a bisogni concreti, anche in un territorio generalmente considerato economicamente sviluppato.

È proprio a questa esperienza che sarà destinata la raccolta fondi organizzata a Caselle. Un piccolo contributo individuale può così trasformarsi in un sostegno collettivo, aiutando l’Emporio a proseguire la propria attività quotidiana a favore delle famiglie.

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Sul palcoscenico, intanto, ci sarà spazio per le risate. La commedia racconta le disavventure di Dario e Franca, una coppia alle prese con seri problemi economici provocati dal vizio del gioco. Dario cerca inutilmente un lavoro per pagare i debiti, finché l’evasione di un ricercato che gli somiglia incredibilmente offre alla moglie un’idea apparentemente geniale: sfruttare la somiglianza per incassare una ricompensa da un milione di euro. Naturalmente, nulla andrà come previsto e gli equivoci condurranno la vicenda verso un finale imprevedibile.

A interpretare i protagonisti saranno Simonetta Dalla Valle e Leone Milani, affiancati dagli altri componenti della compagnia in una rappresentazione costruita su situazioni comiche, scambi di persona e colpi di scena.

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L’appuntamento è dunque per sabato 28 novembre alle 20.30 all’Auditorium Mirella Urbani di Caselle. Cinque euro per assistere a uno spettacolo e, soprattutto, per contribuire a un progetto che ogni settimana permette a tante famiglie di affrontare con maggiore serenità le difficoltà della vita quotidiana.

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