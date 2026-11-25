“Il parabrezza è appannato. Ho acceso il riscaldamento, ma l’abitacolo fatica a scaldarsi e la condensa rimane così aggrappata al vetro. Fuori non si vede niente, ma non fa una grande differenza, non sento nulla.

Il getto d’aria finalmente fa il suo effetto e lentamente una prima chiazza di trasparenza si allarga e piano piano il mondo fuori recupera i suoi contorni, anche se poche sono le luci che ritornano ad avere una forma. Riconosco però un semaforo lampeggiare lontano, verso un incrocio: l’intermittenza arancione per un attimo mi appare amica.

Mi levo dal parcheggio, non so per quanto tempo sia rimasto lì, in silenzio. Guido incerto, senza sapere esattamente dove il volante mi stia portando, non mi vedo le mani. Il motore tossisce, non sembra avere molta voglia di mettersi in marcia. Sui balconi delle case, le prime luci di Natale tremolano nell’umidità della notte, come se fossero già stanche di sopportare il buio. E penso agli ultimi mesi trascorsi.

Ho dei ricordi febbricitanti, come frammenti di un brutto sogno: non riesco a ricordare se le cose che ho pensato le ho poi dette veramente, né a ricostruire quando un pensiero dai bordi sfocati si sia addensato in azione. Le giornate mi sembrano sovrapposte, le notti un flusso unico di pensieri, come se stessi ricordando la memoria di qualcun altro.

Una cosa, però, l’ho fatta. So che l’ho fatta.

Quella sera, scrivendo quella lista ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di stare un po’ insieme e di farle del male. Ero arrabbiato, avevo tanti pensieri, provavo un risentimento che avessimo ancora litigato, che fosse un bruttissimo periodo, che io volessi tornare insieme. Quando è uscita dalla macchina io ero arrabbiatissimo, non volevo che finisse così.

Scendo dall’auto, mi sento addosso un fastidioso odore di terra umida, soprattutto sotto le unghie. Cammino lungo il marciapiede, le mani nascoste in tasca. Non so da quanto sto camminando, sono incendiato: all’inizio le gambe erano rigide, quasi estranee, ora hanno ripreso a muoversi, ma il resto di me sembra rimasto ancora seduto in macchina.

Sento un sapore metallico in bocca che mi impasta la lingua e mi sembra sporcare il respiro. E dopo poco mi accorgo di un rombo cupo e costante, non tanto lontano: è il respiro dell’autostrada. Per un attimo invidio la scia di macchine, sfreccianti nella notte e con un posto dove andare. Io sono qui e sto pensando a lei.

Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni… io facevo boxe. Non so perché. Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato. A Sara volevo bene. Verso l’una di notte mi sono svegliato, l’ho raggiunta in cucina, l’ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte. Quando l’ho lasciata non si muoveva più. Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita. Ho il buio… avevo un mostro in me. Ho preso uno dei coltelli e sono uscito fuori di corsa per fermarla”.

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Quando mi hanno chiesto di scrivere un editoriale sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il primo pensiero è stato il rischio di scivolare nelle consuete formule di indignazione. Siamo esposti con tale frequenza ai casi di femminicidio e più in generale alla violenza di genere, che finiamo per correre un pericolo insidioso: quello di abituarci, quasi senza accorgercene, perfino all’orrore.

L’indignazione, da sola, non basta. Non bastano le statistiche, aggiornare i nomi a un elenco già troppo lungo, né riempire una giornata di parole che il giorno dopo rischiano di evaporare. Ogni forma di violenza, prima di scattare in un gesto estremo, spesso attraversa territori più silenziosi ed è per questo che rimane sottotraccia: il possesso e il controllo scambiati per amore, il rifiuto vissuto come un affronto egotico, l’autonomia dell’altra persona percepita come una minaccia da soffocare.

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Ho scelto, per questo, una provocazione: ovvero quella di raccontare la vicenda dalla prospettiva di chi la violenza la esercita. Ne è nato, nel testo tra virgolette riportato all’inizio di questo articolo, un flusso di coscienza corale, nel quale le parti in corsivo riportano le parole effettivamente pronunciate dai responsabili, così come emergono dai verbali e dalle udienze processuali.

Sono voci diverse, appartenenti a storie diverse, che si intrecciano fino a sembrare un’unica confessione. Dall’altra parte, però, ci sono vite irrimediabilmente spezzate: quelle delle due Giulia, di Zoe, di Sara, di Martina e di Ramona. Tutte uccise per aver detto “no”.

Un domani, quella confessione potrebbe essere di vostro figlio, del vostro compagno, del vostro collega o del vostro alunno. E un domani dall’altra parte ci potrebbero essere vostra figlia, madre o sorella. Non sono storie lontane, né riguardano soltanto qualcun altro. Che cosa stiamo facendo, davvero, perché non continuino a ripetersi?

Concludo con le parole di Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato: “Insegniamo ai nostri figli il valore del sacrificio e dell’impegno e aiutiamoli anche ad accettare le sconfitte. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, a una sessualità libera da ogni possesso e all’amore vero che cerca solo il bene dell’altro”.

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