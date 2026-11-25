​Diciotto ex compagni di classe si sono ritrovati nello stesso ristorante in cui avevano festeggiato vent’anni fa. Una serata tra risate, ricordi e amicizie che resistono al tempo.

Quarant’anni di vita, di esperienze, di gioie e di difficoltà. Quarant’anni durante i quali le strade si sono divise, le esistenze hanno preso direzioni diverse e ciascuno ha costruito la propria storia. Eppure, a volte, basta ritrovarsi attorno a un tavolo perché tutto quel tempo sembri improvvisamente scomparire.

È quanto accaduto a 18 ex compagni della quinta A dell’Istituto tecnico commerciale A. Aleardi di Verona, che si sono riuniti per festeggiare i quarant’anni dal diploma di ragioniere conseguito nel 1986.

Per celebrare questo anniversario così significativo, il gruppo ha scelto un luogo che custodiva già un ricordo speciale: lo stesso ristorante del centro di Verona dove, nel 2006, era stato festeggiato il ventesimo anniversario della maturità. Un modo per riallacciare il filo di una storia comune, iniziata sui banchi di scuola e proseguita, pur tra incontri sempre più rari, attraverso quattro decenni.

È bastato poco perché tornassero familiari i sorrisi, le espressioni, le voci e le battute di un tempo. Quei ragazzi che quarant’anni fa affrontavano gli esami di maturità, con gli occhi pieni di speranza e tante aspettative per il futuro, si sono ritrovati oggi adulti, con alle spalle una parte importante della propria vita. Ma con la stessa voglia di scherzare, raccontarsi e riscoprire quella complicità che soltanto gli anni trascorsi insieme possono creare.

La serata si è aperta con un brindisi dedicato agli amici che non ci sono più, un momento di commozione che ha lasciato poi spazio alla leggerezza dei ricordi. Tra risate, aneddoti e curiosità reciproche, i diciotto ex studenti hanno ripercorso le proprie esperienze, parlando di lavoro, famiglia, scelte e cambiamenti. Storie diverse, a volte molto lontane da ciò che ciascuno immaginava seduto tra i banchi dell’Aleardi, ma tutte legate da quel pezzo di gioventù condivisa.

Al termine della cena, la consegna di un piccolo ricordo della serata ha preceduto il momento dei saluti. Abbracci, promesse di rivedersi presto e un pizzico di malinconia hanno accompagnato il gruppo fuori dal ristorante. La passeggiata attraverso una Verona autunnale particolarmente suggestiva si è trasformata nell’occasione per prolungare ancora un poco l’incontro, rallentando il passo quasi a voler rimandare il momento di raggiungere le auto e separarsi nuovamente.

E proprio quando la serata stava per concludersi, un’immagine ha saputo unire simbolicamente passato e futuro. Una delle ex compagne, diventata da poco nonna, ha mostrato con orgoglio sul telefonino la fotografia del suo nipotino sorridente. In quegli occhi vispi e pieni di felicità è sembrato di poter ritrovare qualcosa dei ragazzi di quarant’anni prima, di quella stagione della vita in cui tutto era ancora da scoprire.

Perché forse è proprio questo il significato più bello di una rimpatriata dopo tanti anni: scoprire che il tempo cambia le persone, ma non cancella ciò che hanno condiviso. E che, anche dopo quarant’anni, basta ritrovarsi per sentirsi ancora, almeno per una sera, i ragazzi della quinta A.

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