Ma cosa succederebbe se Cenerentola smettesse di aspettare il principe azzurro? È la provocazione che accende i riflettori su “On my mind – Another Cinderella’s Story”, lo spettacolo di Diversamente in Danza, che ha trionfato al K.I.T. Festival di Brema lo scorso febbraio, aggiudicandosi il Primo Premio, il Premio del Pubblico e il premio per la Miglior Regia.

Di fronte a quest’ultima fatica artistica, è necessario mettere da parte la Cenerentola del nostro immaginario collettivo. Lo spettacolo reinterpreta infatti la celebre fiaba in chiave originale non solo nella forma, alternando danza e teatro, ma anche nella sostanza, rileggendone i temi attraverso culture, epoche e differenti versioni del racconto.

La chiave di lettura dello spettacolo, a tratti ironica, a tratti poetica, ma sempre accessibile e profonda, sta negli interrogativi sul significato essenziale dell’opera originale: l’aspettativa, l’attesa e il desiderio di amore possono essere sufficienti a costruire la propria felicità? E la felicità prescinde o meno dall’arrivo del principe azzurro? L’amore si costruisce sul nostro vissuto o su modelli già categorizzati come ideali?

Tra canto, danza e recitazione otto giovani interpreti, con e senza disabilità, danno vita a uno spettacolo ricco di emozioni e sensibilità e in grado di raccontare le molteplici sfumature dell’amore e dell’autodeterminazione.

Un appuntamento imperdibile, dunque, da segnare in agenda per questo sabato 28 novembre alle ore 21, presso il teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio, Piazza San Rocco, 2. I biglietti possono essere acquistati online direttamente a questo link. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con La Quarta Luna APS e la Pro Loco Valeggio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare La Quarta Luna APS al numero 348 756 3673 o la Pro Loco Valeggio al numero 045 795 1880.

La regia di “On My Mind” è di Giorgia Panetto. Il music design è curato da Andrea Zenaro. In scena: Arianna Allegri, Camilla Belloni, Anna Bertolotto, Miriam De Biasi, Alessandra Della Chiesa, Elena Disoteo, Claudia Dudine e Carmen Clara Tommasoni.

Diversamente in Danza, oltre ai laboratori coreografici inclusivi, offre corsi di cerchio aereo, pilates, canto corale e un corso di sensibilizzazione alla LIS. I corsi sono aperti a tutti, senza limiti di abilità, età, esperienze pregresse o capacità.

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