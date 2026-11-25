Il sorriso cambia con l’età, ma anche con le abitudini. Da bambini si impara a prendersene cura, da adulti si cerca di conservarlo, e nel tempo possono diventare necessari interventi più articolati. È per accompagnare queste esigenze diverse che lo Studio Medico Dentistico del dottor Marco Castellani, presente a Lugagnano di Sona e a Sandrà di Castelnuovo del Garda, propone un insieme di servizi che vanno dalla prevenzione alla riabilitazione della bocca.

La caratteristica che lega le prestazioni è la possibilità di affrontare la salute orale come un percorso, non come una successione di interventi scollegati. Visite, diagnosi, terapie e controlli sono momenti differenti di un rapporto nel quale contano sia le competenze tecniche sia la conoscenza del paziente.

Si comincia dalla prevenzione

La prima area di attività è quella delle visite odontoiatriche, della prevenzione e dell’igiene orale. I controlli periodici e le sedute di igiene professionale consentono di monitorare denti e gengive e di individuare le situazioni che richiedono attenzione. Alla valutazione clinica si affiancano gli strumenti di diagnostica radiologica, tra cui radiografie, panoramiche e teleradiografie, utilizzati quando sono indicati per definire il quadro e pianificare le cure.

È un punto di partenza importante anche per i più giovani: lo studio segue infatti l’odontoiatria per bambini e propone trattamenti ortodontici per bambini e adulti, valutando allineamento dei denti e rapporti tra le arcate nelle diverse fasi della crescita e della vita.

Quando un dente ha bisogno di essere curato

Nel lavoro quotidiano rientrano l’odontoiatria conservativa, con le otturazioni e la ricostruzione dei denti danneggiati, e l’endodonzia, che comprende le devitalizzazioni nei casi in cui sia necessario intervenire sui tessuti interni del dente. Lo studio ha documentato anche l’impiego di tecnologie laser nell’ambito di alcune prestazioni odontoiatriche, sempre in relazione alla valutazione clinica del singolo caso.

Un altro capitolo riguarda le gengive e i tessuti di sostegno: le terapie parodontali possono comprendere trattamenti tradizionali, chirurgici e con laser. Conservare un dente, quando possibile, significa infatti occuparsi non soltanto della sua parte visibile, ma anche delle strutture che lo sostengono.

Dalla chirurgia agli impianti, fino alla protesi

Per le situazioni che richiedono interventi più complessi, fra le prestazioni dello studio figurano la chirurgia orale tradizionale e con laser, la chirurgia implantare immediata e differita e le terapie rigenerative dei tessuti, quando indicate. L’obiettivo del percorso terapeutico viene definito dopo la valutazione delle condizioni della bocca, senza soluzioni identiche per tutti.

La fase ricostruttiva comprende le riabilitazioni protesiche, dalle soluzioni parziali a quelle totali, con protesi fisse o mobili. Fra le tecnologie presentate dallo studio figura anche il sistema CAD/CAM con impronta ottica intraorale, che consente la progettazione digitale di restauri protesici e, nei casi idonei, la realizzazione di corone o ponti con procedure computerizzate.

Anche l’estetica rientra nella cura

Il lavoro sul sorriso non è limitato alla risoluzione del dolore o alla sostituzione di un dente mancante. L’attività comprende anche lo sbiancamento dentale professionale, con tecniche che possono utilizzare il laser, e la ricerca di un risultato estetico coerente con la funzionalità della bocca. Nelle presentazioni delle proprie prestazioni lo studio ha inoltre indicato la sedazione cosciente con protossido d’azoto per interventi per i quali sia appropriata: disponibilità e indicazioni vanno verificate direttamente con il professionista.

A sostenere l’attività sono lo staff, la strumentazione clinica e i protocolli di sterilizzazione. Sono aspetti meno visibili di un trattamento, ma fanno parte dell’organizzazione quotidiana di uno studio odontoiatrico.

Un riferimento vicino, in due sedi

Il dottor Marco Castellani svolge la propria attività a Lugagnano, in via Pelacane 36, e a Sandrà. Per conoscere la sede più adatta, verificare disponibilità e prestazioni e fissare una visita, i numeri sono 045 514744 e 348 438 3369.

La panoramica dei servizi serve soprattutto a ricordare che ogni bocca ha esigenze proprie: dalla semplice visita di controllo a un percorso riabilitativo articolato, la scelta del trattamento richiede sempre una valutazione individuale.

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