Ci si aspettava una reazione, una risposta convincente dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Cesena. Invece, il turno infrasettimanale di campionato regala un’altra grande delusione ai sostenitori dell’Hellas Verona, sconfitto per 2-1 a Chiavari dalla Virtus Entella. Un passo falso che alimenta ulteriormente le perplessità su una squadra dalla quale, per le qualità tecniche a disposizione, sarebbe lecito aspettarsi molto di più.

L’avversario non attraversava certamente un momento brillante, reduce da tre sconfitte consecutive senza aver realizzato nemmeno una rete. Sulla carta, la trasferta in Liguria rappresentava dunque una buona occasione per ritrovare fiducia e riprendere il cammino interrotto venerdì scorso al Bentegodi.

A differenza della partita contro il Cesena, questa volta non ci sentiamo di rimproverare ai gialloblù la mancanza di impegno. A preoccupare sono piuttosto la confusione nella manovra, la quantità di errori, anche piuttosto elementari, e l’incapacità di esprimere un gioco all’altezza delle potenzialità della rosa. Una squadra che prova a reagire, ma che sembra non sapere più come farlo. Ed è proprio questo l’aspetto che, al di là del risultato, dovrebbe far riflettere maggiormente.

Baroni cambia nuovamente qualcosa rispetto alla precedente partita, inserendo Calabrese in difesa e riproponendo Mosquera dal primo minuto. L’assetto tattico assume ben presto le caratteristiche di un 3-5-2, con Harroui a sostegno della coppia offensiva composta da Sarr e Mosquera.

L’avvio è piuttosto movimentato, con occasioni da entrambe le parti. Mosquera spreca una buona opportunità da distanza ravvicinata, ma poco dopo il Verona trova il vantaggio grazie a Sarr, bravo a raccogliere una respinta sulla conclusione di Harroui e a depositare il pallone in rete. Sembrano esserci finalmente le condizioni per disputare una partita con maggiore tranquillità, ma accade esattamente il contrario.

L’Hellas arretra, lascia spazio all’iniziativa dei padroni di casa e palesa una preoccupante fragilità difensiva. Perilli è chiamato subito a un intervento importante, mentre l’Entella acquista progressivamente coraggio, si vede annullare una rete e trova poi il meritato pareggio con Corona, lasciato incredibilmente solo sul secondo palo.

Il Verona prova a reagire e nel finale del primo tempo ha una buona occasione con Mosquera, che recupera un pallone e si presenta davanti al portiere avversario, senza però riuscire a superarlo.

Si va negli spogliatoi sull’1-1, con la sensazione di aver sprecato un’importante opportunità. Il vantaggio avrebbe dovuto rappresentare un’iniezione di fiducia per i gialloblù, invece ha finito per mettere in evidenza tutte le insicurezze di questa squadra.

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L’Hellas rientra in campo con un atteggiamento apparentemente migliore. Harroui sfiora il vantaggio con una bella conclusione a giro, sulla quale il portiere ligure si fa trovare pronto. Poco dopo è Zappa a mettere in mezzo un invitante pallone che Iannoni non riesce a raggiungere di testa. I gialloblù sembrano poter riprendere in mano la partita, ma ancora una volta vengono traditi dalla propria fragilità difensiva.

Cuppone sfugge alla marcatura, avanza sulla sinistra, si accentra e batte Perilli con una precisa conclusione sul secondo palo. Una serata decisamente negativa per Edmundsson, troppo spesso fuori posizione e poco efficace negli interventi difensivi, ben lontano dal giocatore che avevamo apprezzato nelle precedenti partite.

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Baroni prova a cambiare il volto della squadra attraverso le sostituzioni, ma il Verona si riversa in avanti più con la forza della disperazione che attraverso una precisa organizzazione di gioco. Mulattieri impegna il portiere avversario, mentre nel finale è Zappa ad avere sui piedi una ghiotta occasione per ristabilire la parità, senza però trovare lo specchio della porta.

L’Entella conquista così la sua prima vittoria casalinga della stagione. Per quanto visto in campo, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma questo non può rappresentare una consolazione. Troppi errori, troppi falli, poca lucidità e tanta confusione. L’impegno non è mancato, ma la sensazione è quella di una squadra incapace di valorizzare le proprie qualità tecniche.

La sensazione, sempre più forte, è che questo Verona valga molto di più di quanto stia dimostrando sul terreno di gioco. Ed è proprio questo a rendere ancora più difficile da digerire una sconfitta come quella di Chiavari. Non abbiamo la percezione di una squadra tecnicamente inferiore alle avversarie, anzi, ma di un gruppo che non riesce a esprimere le proprie qualità. Si cerca di avanzare con generosità, quasi all’arrembaggio, senza però una precisa idea di gioco. Si commettono errori difficilmente comprensibili per giocatori di questa categoria e si finisce per rendere complicate anche le situazioni più elementari.

Nemmeno la classifica può lasciarci tranquilli. Se da una parte la zona playoff, che dovrebbe rappresentare l’obiettivo minimo stagionale, non è ancora lontana, dall’altra quella playout è pericolosamente vicina. Una situazione che dovrebbe indurre la società a riflettere seriamente, prima che il campionato prenda una direzione ben diversa da quella auspicata a inizio stagione.

Nel dopogara Baroni ha ribadito che la squadra lo segue, individuando soprattutto nell’aspetto mentale l’origine delle difficoltà. Ma trasmettere serenità, restituire fiducia ai giocatori e metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio rientra proprio tra i compiti di un allenatore. E se dopo tredici giornate ci troviamo ancora a discutere di questi problemi, qualche interrogativo sulla guida tecnica diventa inevitabile.

Abbiamo riconosciuto con piacere i meriti di Baroni quando, soltanto poche settimane fa, sembrava aver trovato la quadratura della squadra. Nessuno mette in discussione il valore del professionista, né quanto di positivo abbia fatto in passato a Verona. Ma il calcio impone anche di guardare al presente, senza lasciarsi condizionare troppo dai ricordi.

Questo Hellas ha bisogno di una scossa, forte e immediata. Non potendo rivoluzionare l’organico, forse è arrivato il momento che la società valuti concretamente l’opportunità di affidare la squadra a una nuova guida tecnica, capace di restituirle entusiasmo, convinzione e soprattutto un’identità di gioco.

Non abbiamo perso la fiducia nelle potenzialità di questo Verona, ed è forse proprio per questo che siamo così delusi. Continuare ad assistere a prestazioni tanto lontane dalle qualità che riteniamo questa rosa possieda sta diventando francamente difficile da accettare. Il tempo delle attenuanti e delle giustificazioni sembra ormai esaurito. È il momento delle decisioni, perché questo Verona può e deve essere molto meglio di così.

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