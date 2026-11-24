È una soddisfazione enorme per tutta la comunità di San Giorgio in Salici: per la prima volta nella storia della manifestazione, un presepe realizzato nella frazione del Comune di Sona è entrato a far parte della rassegna internazionale “Presepi dal Mondo”, giunta alla sua 42ª edizione. A firmare l’opera esposta è Giordano Gaiardoni (nella foto sopra), che con il suo lavoro artigianale porta il nome del suo paese in uno dei contesti culturali più prestigiosi d’Italia.

Questa edizione segna un momento particolarmente atteso per Verona e per tutti gli appassionati della tradizione presepistica: dopo diversi anni di assenza, infatti, la mostra è tornata finalmente nella sua sede originaria: gli arcovoli dell’Arena. Proprio in occasione di questo grande ritorno, l’opera di Giordano Gaiardoni ha varcato le porte dell’anfiteatro.

Un traguardo che non è arrivato per caso, ma reso possibile grazie all’interessamento e all’impegno di Francesco Bastiani, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Verona per l’Anfiteatro Arena (l’ente che promuove e organizza l’esposizione). È stato proprio Bastiani a credere nel valore di questo lavoro e a favorirne l’inserimento nel percorso espositivo, creando un ponte diretto tra il territorio e la grande rassegna cittadina.

“È stata una grande sorpresa, sono fiero di questo riconoscimento – racconta Giordano Gaiardoni – ho voluto realizzare questo presepe utilizzando carta, cartone e materiali di recupero, ma integrando statuine ed elementi che avevo già. Ho curato ogni aspetto nei minimi particolari, allestendo anche gli ambienti interni e inserendo delle piccole lucine che permettono ai visitatori di guardare dentro la struttura“.

Il risultato di questa dedizione è una scena corale dal forte legame con la tradizione rurale: al centro della composizione si trova una corte contadina su due livelli, con facciata in pietra e un tetto spiovente rivestito da coppi in miniatura. Nella parte alta si vede un loggiato sorretto da travi in legno; negli ambienti interni, illuminati da piccole luci, si notano personaggi affaccendati, mentre altre figure si affacciano dalle finestre con le persiane aperte.

La Natività trova posto sul lato sinistro sotto una capanna di pietra e muschio sovrastata dalla stella cometa, mentre attorno al pozzo centrale si raccoglie una folla di pastori e da destra avanza il corteo dei Re Magi a cavallo e in cammello.

Oltre a ricordare l’ideatore della mostra, Alfredo Troisi, scomparso quasi un anno fa, l’edizione di quest’anno è dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, figura a cui è legata l’origine stessa del presepe. Il percorso sviluppa infatti il progetto culturale “Sulle Tracce della Luce – Aspettando Francesco“, curato da Michela Mendiola da un’idea di Francesca Toffali, che accompagna i visitatori tra sculture, proiezioni dedicate al Santo e musiche di sottofondo.

La rassegna è stata inaugurata ufficialmente giovedì 19 novembre alle ore 11. Hanno preso parte, oltre al sindaco Damiano Tommasi, il vescovo monsignor Domenico Pompili e Fra Francesco Zanoni, custode del Convento del Barana, i quali, alla fine della cerimonia del taglio del nastro (nella foto sopra), hanno visitato la mostra visibilmente emozionati.

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“Quest’anno è un anno eccezionale – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –: ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, a cui si lega la nascita stessa del presepe. Due riflessioni mi accompagnano davanti ai presepi. La prima è che il presepe nacque quasi a contraltare delle crociate, che vedevano nella Terra Santa l’unico luogo in cui custodire il messaggio di Cristo. La seconda, che negli ultimi anni sento ancora più forte, come persona e come sindaco, riguarda la fragilità delle nostre famiglie. La famiglia oggi appare molto fragile come istituzione e come contesto, e forse ha bisogno di fermarsi a riflettere sulle basi su cui si costruiscono le relazioni. Il presepe ci aiuta a farlo: molti di noi hanno vissuto da bambini il momento dell’allestimento e il sogno di mettere la prima statuina, e quel gesto contribuiva a fare della famiglia un luogo sicuro”.

All’interno degli arcovoli, il presepe di Giordano Gaiardoni si trova a dialogare, quindi, con opere provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo: dalla Spagna alla Repubblica Ceca, passando per Giappone, Perù, Messico e molte altre nazioni, offrendo uno spaccato completo dell’arte presepistica internazionale.

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La mostra resterà aperta fino al 17 gennaio 2027, tutti i giorni (compresi i festivi) con orario continuato dalle 9 alle 20. Un appuntamento da non perdere per visitare gli arcovoli dell’Arena e ammirare da vicino questo storico debutto firmato San Giorgio in Salici. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Fondazione Verona per l’Anfiteatro Arena con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione della Diocesi di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona, della Camera di Commercio I.A.A., della Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi) e del Comitato Francescano.

Articolo realizzato con la collaborazione di Giulia Nicoli.

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