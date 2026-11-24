Quarantadue milioni di euro di interventi PNRR completati e un programma di lavori e attività che punta a rafforzare la gestione dell’acqua e la prevenzione degli allagamenti. È il bilancio e, insieme, la prospettiva emersa martedì 24 novembre a Verona dalla Consulta dei Sindaci del Consorzio di Bonifica Veronese, che ha espresso all’unanimità parere favorevole al programma triennale delle opere pubbliche 2027-2029 e al programma annuale delle attività 2027.

Alla riunione, ospitata nella sede del Consorzio e partecipata da numerose amministrazioni del comprensorio, ha presieduto il sindaco di Salizzole Angelo Campi. Il direttore generale Luca Antonini e il direttore tecnico Andrea De Antoni hanno illustrato gli interventi conclusi nel 2026 e le questioni sulle quali concentrare il lavoro nei prossimi anni.

Il risultato economico più rilevante riguarda i 42 milioni di euro di opere finanziate dal PNRR. Gli interventi hanno consentito di trasformare importanti aree irrigue, passando dalla distribuzione dell’acqua a scorrimento ai sistemi in pressione. Tra le realizzazioni figurano anche due centrali idroelettriche, a Sommacampagna e Verona, destinate a contribuire al fabbisogno energetico degli impianti del Consorzio.

La necessità di usare l’acqua con maggiore efficienza è stata resa evidente dall’ultima estate. La stagione irrigua 2026 è stata segnata da caldo e disponibilità idrica ridotta: il servizio alle campagne è stato garantito, ma attraverso turnazioni più restrittive. Il Baco aveva già raccontato le difficoltà lungo la rete, tra cui l’irrigazione a turni nella zona Ex Conagro in seguito al forte calo delle portate disponibili.

Accanto alle opere strutturali, il Consorzio ha destinato quasi due milioni di euro al rinnovo del parco mezzi, con l’obiettivo di rendere più efficiente la manutenzione della rete. Una voce che si lega all’altra grande questione affrontata dai sindaci: non soltanto portare acqua ai terreni agricoli, ma proteggere abitazioni, strade e attività economiche dai rischi idraulici.

“La sicurezza idraulica non riguarda soltanto il mondo agricolo, ma l’intera comunità”, è il concetto richiamato dal direttore generale Luca Antonini (nella foto), che ha spiegato: “Gli eventi meteorologici sempre più intensi mettono alla prova una rete progettata in condizioni molto diverse da quelle attuali. Per questo è fondamentale investire nella prevenzione, ammodernare le infrastrutture e rafforzare la collaborazione con i Comuni, individuando insieme le criticità e le risorse necessarie per affrontarle”.

Fra le priorità illustrate figurano i bacini di laminazione, utili a contenere temporaneamente l’acqua durante le piene, il consolidamento degli argini e la manutenzione dei corsi d’acqua. È stata inoltre prospettata l’apertura di un confronto tecnico con i Comuni per individuare ulteriori soluzioni contro gli allagamenti, mettendo a sistema le criticità rilevate sul territorio.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del piano di contenimento delle nutrie, animali la cui presenza interessa la gestione dei corsi d’acqua e degli argini. Nella precedente fase operativa il sistema di cattura con gabbie ha portato, secondo i dati illustrati, a circa 5.000 abbattimenti. Il programma prevede di arrivare a 800 gabbie distribuite sul territorio.

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Il parere unanime della Consulta arriva dunque dopo un anno nel quale la scarsità d’acqua ha imposto scelte difficili e in vista di una programmazione che mette al centro anche la sicurezza dei centri abitati. La necessità di una gestione condivisa tra enti era già emersa nel patto territoriale sottoscritto a Verona lo scorso maggio: il prossimo passaggio sarà tradurre il confronto con i Comuni in interventi e priorità concrete.

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