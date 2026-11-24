Sono 43 le donne vittime di violenza assistite dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dall’inizio dell’anno, contro le 35 di tutto il 2025. Il dato, diffuso il 24 novembre alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, riguarda il Centro Antiviolenza che ha sede nel Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico di Borgo Trento.

Il Centro è un riferimento provinciale per l’assistenza sanitaria delle donne inviate anche dagli altri ospedali veronesi e opera in rete con le forze dell’ordine, il Centro Petra del Comune di Verona e l’Ulss 9 Scaligera. L’aumento delle pazienti assistite conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, tanto sul piano sanitario quanto su quello giuridico. Il dato riguarda gli accessi al Centro e non costituisce una misurazione complessiva degli episodi di violenza sul territorio.

Attivo da quasi vent’anni, il Centro è coordinato dal professor Stefano Uccella, direttore di Ostetricia e Ginecologia, e dalla dottoressa Giovanna Del Balzo, della Medicina legale. L’Aoui ha esteso la formazione al personale delle Pediatrie, per individuare anche i maltrattamenti sui minori, e dei due Pronto soccorso generali, rafforzando la collaborazione con Malattie infettive.

Le donne vengono accolte in un ambiente riservato, separato dalla normale attività clinica, da personale sanitario femminile con esperienza specifica. La presa in carico coinvolge il gruppo interdisciplinare Violenza Sessuale Femminile (GIVSF), composto da ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologi, medici legali, infettivologi, anatomopatologi e medici di Pronto soccorso.

Il percorso assistenziale comprende, quando necessario, lo screening per le infezioni sessualmente trasmesse, la profilassi farmacologica post-esposizione e la contraccezione post-coitale. Particolare attenzione viene dedicata alla raccolta e alla corretta conservazione degli elementi probatori, attraverso prelievi tossicologici, citologici e genetici e campioni di liquidi biologici, nel rispetto della catena di custodia per un eventuale procedimento giudiziario. Gli accertamenti tossicologici possono contribuire a ricostruire gli effetti di alcol o altre sostanze sulla capacità di reazione della vittima.

“La cronaca quotidiana e i dati Istat ci restituiscono un fenomeno preoccupante che riguarda la violenza contro le donne. Come medici e come struttura sanitaria pubblica siamo in prima linea al fianco delle donne, anche intercettando ogni piccolo segnale anomalo nelle pazienti”, spiega Stefano Uccella. L’obiettivo, sottolinea il direttore, è garantire un’assistenza qualificata anche sul piano psicologico.

“La violenza non è mai solo un problema sanitario ma può essere anche di natura forense. La Medicina legale Aoui è coinvolta direttamente in questo compito di supporto alle donne che hanno bisogno di aiuto e si rivolgono ai nostri ospedali”, osserva Giovanna Del Balzo. La formazione del personale ha previsto anche master specialistici per riconoscere i segnali della violenza domestica, con particolare attenzione al lavoro degli operatori del Pronto soccorso pediatrico.

In occasione del 25 novembre l’Ospedale della Donna e del Bambino aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Posto occupato”: posti simbolicamente riservati alle donne vittime di violenza nella hall del Polo chirurgico Confortini, nei padiglioni 29 e 30 e nelle sale d’attesa degli ambulatori e del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico.

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All’iniziativa dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Stefano Uccella partecipano la ginecologa Carlotta Tosadori, Desiree Merlini, caposala del Gruppo Parto e del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, Sonia Padovani, caposala delle Degenze Ostetricia e Puerperio, e Giovanna Del Balzo della Medicina legale.

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