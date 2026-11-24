Un sequestro di denaro e beni per oltre 1,4 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona nell’ambito di un’indagine su una presunta frode fiscale nel settore della logistica e dei trasporti. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, riguarda una società consortile con sede in provincia di Verona.

L’inchiesta è partita da una verifica fiscale su una cooperativa che opera nel trasporto merci, oggi con sede nel Veronese e in precedenza in provincia di Foggia. Dall’esame della documentazione sono emersi elementi che hanno portato gli investigatori a ipotizzare, a carico del rappresentante legale della cooperativa, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il meccanismo ricostruito dai finanzieri ruotava attorno all’impiego di lavoratori attraverso contratti che gli investigatori ritengono falsi. Formalmente la manodopera veniva impiegata dalla cooperativa, ma in concreto, secondo gli accertamenti, era gestita direttamente dalla società consortile, che beneficiava delle prestazioni degli operai.

Un passaggio decisivo dell’indagine è arrivato dall’analisi dei contratti e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori. Questi elementi hanno sostenuto l’ipotesi che la consortile utilizzasse fatture relative a operazioni inesistenti per nascondere una somministrazione illecita di manodopera e portare in deduzione costi che, per gli investigatori, non potevano essere riconosciuti.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito di ricostruire i flussi di denaro tra le due società e di quantificare l’imposta che la consortile avrebbe evaso. Su questa base è stato disposto il sequestro preventivo fino a oltre 1,4 milioni di euro, eseguito su disponibilità finanziarie e beni per un valore corrispondente al presunto vantaggio fiscale.

I destinatari del provvedimento hanno presentato ricorso, ma il Tribunale del Riesame lo ha rigettato, confermando il vincolo sui beni sequestrati.

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