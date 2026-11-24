Nei frutteti veronesi la cimice asiatica è scesa ai livelli più bassi dall’inizio del monitoraggio sistematico, nel 2019. I rilievi della stagione 2026, coordinati sul territorio da Coldiretti Verona in collaborazione con Agrea, indicano una riduzione media settimanale del 55% rispetto al 2025. È il risultato più incoraggiante degli ultimi otto anni nella lotta contro Halyomorpha halys, l’insetto invasivo che ha provocato danni pesantissimi alle colture frutticole. Un miglioramento importante, che però non significa la fine del problema.

La diminuzione riguarda complessivamente i frutteti della provincia ed è stata osservata anche nei punti di rilevazione sulla soia. La rete di controllo conta 30 siti, dei quali cinque seguiti direttamente per Coldiretti Verona e altri 25 per la Regione del Veneto. Dodici si trovano nell’area nord-occidentale, tra coltivazioni di pesco e kiwi, e 18 nella parte sud-orientale, su melo, pero e soia. Una distribuzione che permette di confrontare territori e colture differenti, anziché affidarsi a osservazioni isolate.

Le verifiche sono state effettuate ogni settimana dal 14 aprile al 20 ottobre, utilizzando trappole collanti con feromoni di aggregazione e la tecnica del frappage, che consente di rilevare gli insetti presenti sulla vegetazione. I dati raccolti servono soprattutto a capire quando e dove intervenire, evitando trattamenti non necessari e valutando la combinazione di difesa chimica, lotta biologica, reti antinsetto e cattura massale.

È questo l’obiettivo del progetto, come spiega Giorgio Girardi, responsabile per Coldiretti Verona: “L’obiettivo è offrire agli imprenditori agricoli uno strumento decisionale concreto per calibrare interventi chimici e biologici, reti antinsetto e cattura massale, diffondendo tempestivamente indicazioni tecniche tramite newsletter settimanali, web, messaggistica e bollettini video”. Il monitoraggio è arrivato all’ottava stagione, mentre i primi riscontri dell’insetto sul territorio veronese risalgono al 2016.

Il calo non è però uniforme. La zona meridionale della provincia continua a registrare una pressione mediamente superiore a quella settentrionale, anche se proprio qui la diminuzione del 2026 è stata particolarmente marcata. Nei mesi di aprile e maggio sono stati rilevati in media 2,87 adulti per sito al Sud, contro 2,11 al Nord: circa il 36% in più, con approssimativamente due terzi delle catture complessive concentrate nell’area meridionale.

Osservando l’intera serie storica, tra le aree da seguire con particolare attenzione figurano l’asse Zevio–San Bonifacio, il Legnaghese, Isola Rizza e Oppeano, Boschi Sant’Anna e Terrazzo e, per il territorio dell’ovest veronese, il settore Villafranca–Sommacampagna. Anche le colture mostrano differenze: nei rilievi primaverili il melo ha registrato la media più elevata, con 3,15 insetti per osservazione, seguito da pero (2,60), kiwi (2,17), pesco (2,08) e soia (2,00).

Quanto alle ragioni della diminuzione, Coldiretti richiama due fattori: le elevate temperature estive, che possono aver inciso sulle popolazioni, e soprattutto la presenza del Trissolcus japonicus, conosciuto come “vespa samurai”. È un piccolo insetto antagonista che depone le proprie uova in quelle della cimice asiatica, impedendone lo sviluppo. Secondo la valutazione tecnica di Girardi, la sua azione avrebbe contribuito in misura rilevante alla riduzione delle catture. Si tratta di una spiegazione biologica da continuare a verificare attraverso i rilievi, non della prova che il fitofago sia ormai sotto controllo ovunque.

La vespa samurai è stata introdotta nell’ambito dei programmi regionali di lotta biologica con rilasci avviati nel 2020 e conclusi nel 2023. Proprio per capire come si sia insediata e quanto stia funzionando, la Regione del Veneto ha approvato un nuovo progetto con l’Università di Padova per il 2026 e il 2027: 130.000 euro di risorse regionali, ai quali si aggiungono 13.000 euro dell’ateneo, per un investimento complessivo di 143.000 euro. Sono previsti allevamenti di parassitoidi in laboratorio, controlli sulla loro diffusione e una piattaforma per seguire le catture in tempo reale.

Non perderti questa rubrica del Baco

La prudenza è giustificata dalla storia recente. Nel 2019 i danni della cimice asiatica alla frutticoltura veneta furono stimati dalla Regione tra 80 e 100 milioni di euro. Il Baco aveva raccontato nel 2021 l’arrivo dei primi indennizzi per i frutticoltori colpiti, in larga parte concentrati nella provincia di Verona. Le perdite di quelle stagioni spiegano perché anche un’annata favorevole non possa tradursi nell’abbandono della sorveglianza.

Lo ribadisce il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano: “Il minimo registrato nel 2026 è un segnale positivo, ma non consente di abbassare la guardia: affiancare il nostro presidio territoriale al progetto regionale fino al 2027 significa dare continuità alla ricerca, alla lotta biologica e alla tutela del reddito dei frutticoltori veronesi”. Per le aziende agricole il dato più utile resta quindi la possibilità di difendere i raccolti con interventi mirati, senza confondere il forte arretramento dell’insetto con la sua scomparsa.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO Brian May dice basta ai tour. Ma la magia dei Queen non va in pensione di Davide Rudari

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →