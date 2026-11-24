​Liberarsi almeno per un’ora delle notifiche continue e della frenesia digitale è possibile.

Liberarsi almeno per un’ora delle notifiche continue e della frenesia digitale è possibile. La soluzione per ritagliarsi un momento di relax in compagnia di un buon libro, bandendo gli smartphone, è partecipare al Silent Reading Party, l’iniziativa di lettura collettiva e silenziosa che ormai si ripete a Lugagnano da circa due anni, dopo aver conquistato molti appassionati di libri.

Nata da un’idea del Gruppo Lettura “I SOgNAlibri”, viene organizzata periodicamente negli spazi della biblioteca locale da alcune lettrici volontarie. L’evento propone una formula tanto semplice quanto efficace: stare insieme, ma ognuno immerso nella propria storia, per circa sessanta minuti. Ci si può accomodare ai tavoli oppure in poltrona, lasciandosi avvolgere da un’atmosfera calma e raccolta.

Viene richiesto di spegnere lo smartphone per staccare completamente dal mondo digitale, eliminare le distrazioni e riscoprire il piacere della concentrazione profonda. Ogni partecipante, (non ci sono limiti di età), può portare con sé da casa un romanzo o un saggio e accompagnare la lettura con tisane calde, caffè, biscotti e dolci offerti ai partecipanti.

Con appuntamenti che si rinnovano regolarmente durante tutto l’anno, il Silent Reading Party si conferma un’opportunità preziosa per trasformare una pratica solitaria come la lettura in un’esperienza comunitaria, rigenerante e a misura d’uomo. L’appuntamento, libero e gratuito, è per il 26 novembre dalle 20.30 alle 21.45 in biblioteca a Lugagnano, in via De Gasperi 13.

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