Non soltanto le notizie che arrivano ogni giorno dal Medio Oriente, ma anche le storie delle persone, il lavoro di chi porta aiuti e le domande sul futuro della pace. Mercoledì 25 novembre, alle 20.30, il Teatro Parrocchiale Santa Maria Maggiore di Bussolengo ospiterà l’incontro pubblico “Gaza: ascoltare, capire, restare umani”, dedicato alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo per la Pace di Bussolengo-Pescantina insieme alla comunità Verona per la Palestina. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti per comprendere una situazione complessa, affiancando all’analisi del conflitto le testimonianze di chi opera sul terreno e una riflessione sul valore della solidarietà.

Tre gli ospiti chiamati a intervenire, con prospettive differenti. Don Nandino Capovilla, sacerdote da tempo impegnato sui temi della pace, proporrà una riflessione intitolata “La voce della speranza”, dedicata all’ascolto delle vittime e alla possibilità di costruire percorsi di pace anche di fronte alla violenza.

Il quadro politico e giuridico sarà invece al centro dell’intervento di Alfio Nicotra, coordinatore nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo. Si parlerà di diritto internazionale, aiuti umanitari, corridoi di emergenza e responsabilità delle istituzioni internazionali, questioni decisive per comprendere le condizioni della popolazione civile e le prospettive di intervento.

Alle analisi si affiancherà il racconto dell’esperienza diretta di Giuditta Brattini, operatrice umanitaria impegnata negli ospedali e nei centri sanitari di Gaza e della Cisgiordania. La sua testimonianza porterà l’attenzione sulle necessità sanitarie e sulle difficoltà che incontrano gli operatori e le comunità assistite.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Jessica Cugini, che accompagnerà il confronto tra gli ospiti. La serata vuole mettere in dialogo dimensioni diverse della stessa crisi: la sofferenza delle persone, il ruolo della comunità internazionale e l’impegno concreto di chi cerca di garantire assistenza.

L’appuntamento avrà anche una finalità solidale. Al termine degli interventi sarà presente uno spazio informativo e di raccolta fondi a sostegno dei progetti Acqua per Gaza e PalMed, quest’ultimo dedicato alla sanità pediatrica.

L’incontro si svolgerà al Teatro Parrocchiale Santa Maria Maggiore, in Piazza Nuova 12A a Bussolengo. L’ingresso è libero.

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