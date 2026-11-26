Come orientarsi nell’era degli algoritmi, degli smartphone e dell’intelligenza artificiale senza cedere ad allarmismi ma con vera consapevolezza? A queste domande cercherà di dare risposta l’incontro formativo intitolato “IA e Social, istruzioni per l’uso: Vivere e comunicare nel mondo digitale”, organizzato dal Comitato Genitori di Sommacampagna e patrocinato dal Comune.

L’evento si terrà venerdì 27 novembre 2026 alle 20.30 presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Sommacampagna. Relatore della serata sarà Stefano Giolo, divulgatore informatico, formatore e socio del CICAP.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore software, Giolo collabora con la piattaforma di fact-checking Filogico (ex bufale.net) ed è l’autore del saggio “IA e Social: istruzioni per l’uso” (Espress Edizioni, 2026). Da anni si occupa di spiegare la tecnologia, la gestione dei dati e il fenomeno delle fake news con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, dai ragazzi alle famiglie.

Durante la serata verranno affrontati i meccanismi che regolano le piattaforme social, i rischi concreti legati all’uso quotidiano della rete e le enormi opportunità offerte dalle nuove intelligenze artificiali, fornendo ai genitori e ai cittadini strumenti pratici per accompagnare i più giovani in un uso sano e consapevole dei media digitali.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione per garantire il posto in aula. È possibile iscriversi collegandosi direttamente cliccando qui.

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