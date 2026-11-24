In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Circolo NOI San Giovanni Bosco di Lugagnano promuove l’iniziativa “Paint e tea”, un incontro laboratoriale in programma per mercoledì 25 novembre alle 20. La serata sarà guidata dalla appassionata d’arte Cristina Bazzica, che condurrà le partecipanti nella realizzazione di un quadro tra creatività, condivisione e una calda tisana.

L’evento rappresenta una preziosa opportunità di incontro, inserita all’interno di una ricorrenza fondamentale che merita di essere contestualizzata con lucidità. La violenza sulle donne e il femminicidio non sono vicende private né un’emergenza confinata all’universo femminile, ma un vero e proprio delitto sociale di cui l’intera comunità è responsabile.

La Giornata del 25 novembre non può essere una ricorrenza celebrata unicamente dalle donne (che conoscono fin troppo bene il peso di questa realtà, vivendola quotidianamente sotto diverse forme) ma deve chiamare in causa tutta la società. Il patriarcato rimane infatti una delle forme di violenza più diffuse e pervasive, ancora profondamente impresso nel DNA culturale di molti.

Proprio per questo, accanto a iniziative preziose come quella di Lugagnano, sarebbe auspicabile affiancare in futuro momenti di confronto a sfondo azzurro. Incontri pensati dagli uomini per gli uomini. Perché il reale cambiamento culturale deve partire prima di tutto dagli uomini stessi e dalla loro volontà di mettersi in gioco, anziché delegare alle donne l’onere di doverglielo insegnare.

L’appuntamento “Paint e tea” si svolgerà presso il Circolo NOI e la partecipazione è riservata alle donne dai 20 ai 55 anni (iscrizioni tramite link con quota di 10 euro per le tesserate e 20 euro per le non tesserate). Un momento importante per ritrovarsi, creare e fare rete attraverso la bellezza dell’arte.

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