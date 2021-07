“Zoom. Lanciati all’avventura”. Due settimane di laboratori e uscite per ragazzi dai 13 ai 16 anni, gratuite

Sono aperte le iscrizioni, ancora per qualche giorno, a “Zoom – Lanciati all’avventura”, la bella iniziativa dei servizi socio educativi del Comune di Sona finanziata totalmente dalla Regione Veneto.

E’ rivolta a ragazze e ragazzi del nostro territorio di età compresa tra i 13 e i 16 anni ed è gratuita. Per due settimane verranno coinvolti i ragazzi in esperienze varie di gioco, esplorazione del territorio e attività creative in gruppo.

Possono partecipare a Zoom ragazzi di Sona, Sommacampagna, Bussolengo, Pastrengo e Pescantina, ovvero il Distretto 4 dell’Ulss 9. Le attività si svolgeranno tra il 26 luglio e il 4 agosto dalle 9 alle 16,30 e saranno concentrate su giochi, gite e laboratori volti alla valorizzazione del territorio per farne uscire tutta la sua bellezza. Infine, Zoom si concluderà con un viaggio-avventura di tre giorni, dal 6 all’8 agosto.

L’organizzazione del progetto è affidata agli educatori dei servizi socio educativi di Sona in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto.

Le attività si svolgeranno nei Comuni di adesione dei ragazzi, che saranno agevolati nel trasporto. Zoom è gratuito ma rimangono ancora pochi posti liberi.

Per iscriversi è possibile telefonare al numero 3401111648 o scrivere a progettazione.spazioaperto@allcoop.it.