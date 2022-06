Zocca confermato presidente del Comitato Carnevale di Lugagnano. E nel fine settimana arriva la Festa della Birra

Il Comitato Carnevale benefico “Lo Tzigano” di Lugagnano ha rinnovato il proprio consiglio direttivo e all’unanimità è stata confermata la carica di presidente a Tiziano Zocca, quella di vicepresidente ad Oriano Gobbi e quella di segretario a Giovanni Vallenari. Il ruolo del tesoriere, infine, è ricoperto da Marco Modena.

Consiglieri confermati sono Giancarlo Giacomelli, Dino Giacomelli e Lucia Fila. Ogni tre anni vengono rinnovati o attribuiti i titoli e in occasione di questa scadenza mi interfaccio con il presidente, Tiziano Zocca, ancora una volta a guidare le fila di questa associazione che vede i membri, ma non solo, impegnati in molteplici attività di volontariato.

“Sono molto felice ed entusiasta di rivestire questa carica perché credo fortemente nelle attività di volontariato, sono la possibilità di entrare nel vivo della cittadinanza e portare un po’ di allegria e spensieratezza laddove sembra essersi perduta o affievolita – spiega Zocca -. I compiti che svolgiamo all’interno dell’organizzazione sono ben definiti, ma tutti abbiamo la possibilità di contribuire, interfacciandoci l’uno con l’altro al miglioramento costante, ci supportiamo vicendevolmente sia dal punto di vista pratico oltre a quello che compete l’affrontare aspetti più amministrativi”.

La vivacità e l’entusiasmo sono doti ben note a coloro che conoscono Tiziano e sanno quanto siano importanti per lui la socialità e la possibilità quindi di creare situazioni di aggregazione della cittadinanza; oltre alla sfilata di Carnevale infatti, evento riuscito ottimamente anche quest’anno nella nostra frazione di Lugagnano, il comitato lo Tzigano organizza ulteriori proposte come l’evento “I Veci zughi in piazza”.

Ed ecco che risuona molto forte la voce del presidente che invita tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco a partecipare attivamente all’interno del Comitato: “Servono volontari, persone con l’allegria nel cuore e la voglia di mettersi in gioco, di tutto ciò abbiamo davvero sempre bisogno e voglio estendere anche qui l’invito ad affacciarsi alla nostra realtà anche solo per capire che squadra pazzesca siamo e quanto possiamo costruire insieme!”.

L’associazione benefica, rappresentata naturalmente da Zocca e da Gobbi, è stata presente anche a Lussemburgo qualche giorno fa, dove si è tenuta la Convention europea dei gruppi Carnevale (nella foto). Molto bolle in pentola, infatti alcuni dei Paesi europei presenti desiderano essere invitati qui da noi, per poter partecipare alle nostre sfilate, come per esempio la Francia, il Belgio, il Lussemburgo stesso, l’Olanda, la Croazia. Un’immensa soddisfazione e motivo di orgoglio che abbiamo il dovere di condividere.

Ma non è finita qui. Il Comitato Lo Tzigano organizza il prossimo fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26, “Lugagnano a tutta birra”, presso il parcheggio della tensostruttura del Circolo Tennis della frazione.

Tre belle serate durante le quali si potranno degustare diversi tipi di birre e assaporare ottime pietanze in un clima di assoluta festa. Tre sere da non perdere assolutamente. Vi consigliamo particolarmente un giro alla festa sabato 25 perché a garantire ottima musica ci sarà alla consolle Massimo Bolzonella, la firma musicale del Baco, noto anche come Dj Massimo Massi. Ancor più una magnifica occasione per partecipare e trascorrere del tempo insieme.