“Zer0. Non vale nulla, ma fa la differenza”. Il nuovo progetto di Diversamente in Danza per sensibilizzare all’inclusione

Nel 2018 l’impresa sociale Diversamente in Danza ha dato vita allo spettacolo teatrale e coreutico per bambini intitolato “I cinque Malfatti”, ispirato al libro di Beatrice Alemagna, edito da Topipittori. Lo spettacolo ha avuto un successo straordinario, essendo stato replicato in più di sessanta scuole e teatri in tutta Italia, tra cui anche il centro parrocchiale a San Giorgio in Salici.

A migliaia di bambini sono stati raccontati i valori e la bellezza della diversità attraverso il linguaggio artistico e con uno stile che sappia intrattenere e far riflettere allo stesso tempo. “Le stesse insegnanti – afferma Giorgia Panetto, originaria di Lugagnano, Presidente e fondatrice di Diversamente in Danza – ci hanno confermato quale fosse il punto di forza del nostro progetto: spiegare un concetto difficile, come la diversità, attraverso il linguaggio che parlano i bambini, la favola e la magia, e soprattutto il vivere sulla scena esattamente ciò di cui si parla, l’inclusione”.

Nel laboratorio coreografico e artistico di Diversamente in Danza ora c’è “Zer0 – Non vale nulla, ma fa la differenza”, un nuovo spettacolo pensato per le scuole e i bambini, per parlare a loro di diversità e di come possa essere una ricchezza. “Zer0 viaggerà per tutta la provincia, le regione e speriamo l’Italia a bordo del nostro Ducato – continua Giorgia Panetto – per incontrare, stimiamo, dieci mila bambini e i loro insegnanti”.

Un ultimo ma importantissimo elemento che sta alla base del progetto, è, come ci spiega Giorgia “l’esigenza di fornire un’occupazione gratificante e soddisfacente soprattutto a tre ragazze diversamente abili che, al termine del percorso scolastico, si trovano abbandonate a se stesse dalle istituzioni che non sono in grado di analizzare le loro effettive competenze e valorizzare le loro doti artistiche”. Non si tratta, pertanto, di un “tenerle occupate”, ma di riconoscere anche una retribuzione adeguata per il loro lavoro. “Perché l’inclusione passa da questi piccoli grandi gesti”, conclude Giorgia.

“Zer0” è uno dei cinque progetti educativi e sociali proposti da realtà del Terzo Settore che hanno vinto la call “Il futuro a portata di mano”, lanciata e finanziata da BPER Banca. La campagna di raccolta fondi è organizzata da Produzioni dal Basso ed è accessibile al seguente link. La campagna terminerà il 15 ottobre.

Grande o piccolo che sia, ogni contributo è prezioso per sostenere l’iniziativa.

Oltre a invitarvi a seguire i vivaci e originali profili social di Diversamente in Danza su Facebook e Instagram, in attesa del nuovo “Zer0” vi invitiamo a recuperare il bellissimo spettacolo dei “Cinque Malfatti”, per poter apprezzare il linguaggio artistico e il messaggio educativo che trasmette.