Zaia: “In Veneto ripresa delle lezioni a fine settembre, a breve la data ufficiale”

Oggi il presidente del Veneto Zaia è tornato dopo due settimane a fare il punto sulla situazione della pandemia Covid in Veneto.

Zaia, rispondendo ad una domanda di un giornalista e parlando dell’autunno, del prossimo anno scolastico e della richiesta pervenuta dai sindaci del litorale veneto per incentivare il turismo, ha spiegato che “abbiamo già una delibera pronta per spostare la data dell’inizio delle lezioni. Stiamo facendo le ultime verifiche per individuare il giorno di inizio scuola, sicuramente andrà verso fine settembre”.

“Per tranquillizzare le mamme – ha proseguito il presidente Zaia – aggiungo che a livello scolastico regionale è stata prevista la possibilità di entrare comunque negli istituti per attività, corsi, di recupero, attività prima dell’inizio delle lezioni. Comunque, a brevissimo daremo la data di inizio ufficiale del nuovo anno scolastico”.

Una notizia che certo farà molto discutere, tra interessi legittimi del turismo veneto, messo letteralmente in ginocchio dal Covid, e la condizione della scuola e delle famiglie con figli, che hanno vissuto due anni scolastici realmente difficilissimi.