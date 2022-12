“You Gotta Fight. È la mia vita che vince oggi!”, lunedì concerto evento a cura di Fondazione Cuore Blu

“You Gotta Fight. È la mia vita che vince oggi!”, sarà attraverso questo evento che Fondazione Cuore Blu presenterà le sue finalità, le sue progettualità e il suo modo di porsi di fronte alle tematiche degli autismi e della necessità di adottare interventi – personalizzati, moderni e realmente inclusivi – supportati da un comitato tecnico scientifico interno, che vanta alcuni tra maggiori esperti in Italia in tema di Autismo.

Per presentarsi, Fondazione Cuore Blu ha scelto la formula avvincente e coinvolgente dello spettacolo, che prevede l’alternarsi di diversi momenti di intrattenimento e di confronto con vari ospiti.

Sul palco le tre protagoniste principali di Fondazione. Tre donne che hanno dato vita alla Fondazione, forti del loro ruolo ventennale nel mondo dell’associazionismo veronese e vicentino: Cristina Bosio, presidente di Fondazione Cuore Blu, Federica Costa e Antonella Dalla Pozza rispettivamente presidenti delle associazioni ANTS per l’autismo APS e Autismo Triveneto ODV

Il titolo dell’evento racchiude in sé numerosi significati nonché cela un percorso fatto di volontariato, di forza di volontà ma anche di voglia mettere a disposizione i propri talenti per sostenere una buona causa.

È quanto hanno fatto Camilla Fascina, Giovanni Signorato e Michele Piazza. E ora vi raccontiamo questa storia.

La prima parte del titolo della serata, “You gotta fight”, è una canzone scritta nel 2019 dalla cantautrice Camilla Fascina, facente parte del disco Together is better. Songs for Special Olympics. È una canzone che parla della volontà di combattere, della capacità di volare – nonostante le paure e le cadute – e del non aver paura di perdere. Nel 2021 Camilla Fascina, su richiesta di una collaboratrice di Fondazione Cuore Blu, decide di registrare nuovamente la canzone e con essa realizzare un video da poter dedicare alla causa dell’autismo.

Grazie alla lungimiranza delle fondatrici della Fondazione, l’idea progettuale si arricchisce di un elemento fondamentale: la presenza di Giovanni Signorato, giovane appassionato di musica, con Sindrome di Asperger. Giovanni si offre di comporre un nuovo arrangiamento di You gotta fight e di cantarlo assieme a Camilla. La canzone diventa la base per un video – ideato e realizzato (sempre in forma volontaria) da Michele Piazza – un modo artistico per raccontare la realtà di persone autistiche e delle loro famiglie.

Durante la serata, oltre alla proiezione del video, sarà possibile assistere all’esibizione canora di Camilla Fascina e Giovanni Signorato. Parole e musica saranno trasformate in arte dalla penna magica di Vittoria Vesentini.

Le sorprese della serata non si fermeranno lì e proseguiranno anche sul titolo “È la mia vita che vince oggi!”. Alla musica si unirà la danza, ispirata dal BLU e dal mare, di Diversamente in Danza, una compagnia di danza integrata e inclusiva da anni è impegnata nella formazione professionale di danzatori con disabilità. Le loro performance rappresentano un messaggio di integrazione reale, partendo proprio dal limite che, grazie all’atto creativo, diventa risorsa.

L’evento si tiene lunedì 5 dicembre alle 20.30 nella sala Auditorium di Palazzo Gran Guardia a Verona e la partecipazione prevede un’offerta libera.