“Woodwight Festival”: A Lugagnano due serate di grande musica con il Club Enologico Culturale ed Il Giardino

Un appuntamento di grande musica quello che apre il mese di agosto a Lugagnano, con la seconda edizione del “Woodwight Festival. Da Woodstock all’isola di Wight”, nelle serate di sabato 3 e domenica 4 agosto.

L’evento, organizzato dal Club Enologico Culturale e dal Club Il Giardino 2.0, si tiene presso il parcheggio del centro tennis a Lugagnano, in largo Weiler, nel segno della grandissima musica di gruppi che hanno fatto realmente la storia.

Il concerto di sabato 3 agosto, “Woodstock Night”, vede Lebowski e Giuly cimentarsi con i Jefferson Airplane e, a seguire, la musica di Shamanes, Santana tribute band.

Il concerto di domenica 4 agosto, “Isle of Wight Night”, si apre con The Ice, che suonano musica di Emerson Lake & Palmer, Detours, The Who tribute band, e Shaman’s Blues, The Doors tribute band.

I due concerti avranno inizio alle ore 20 e si terranno anche in caso di maltempo, il costo del biglietto è di 10 euro. Si tratta di un evento di beneficenza e quanto raccolto dal Festival verrà devoluto a favore del centro rural de formacao (Brasile).