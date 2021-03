“Welcome to hell”, scoprire la Divina Commedia giocando al pc. Per i ragazzi delle medie di Sona e Sommacampagna

Giovedì è il Dantedì. Da due anni il 25 marzo si festeggia il Sommo Poeta, perchè secondo molti dantisti proprio in questa data intraprese il suo viaggio nell’Aldilà, ritrovandosi in una “selva oscura”, minacciato da tre fiere, “nel mezzo del cammin di nostra vita”.

Nel 2021 si celebrano anche i settecento anni dalla sua morte e così, per omaggiare Dante Alighieri a dovere, i Comuni e i Servizi educativi di Sona e Sommacampagna hanno pensato a un gioco che diventa divertente scoperta della Divina Commedia.

Il gioco (da remoto) si chiama “Welcome to hell” (“Benvenuto all’Inferno”) e si rivolge ai ragazzi della secondaria di I grado dei Comuni di Sona e Sommacampagna. I posti sono limitati ed occorre iscriversi entro oggi mercoledì 24 marzo CLICCANDO QUI, dotandosi di PC, videocamera a app gratuita Among us.

Il gioco si svolgerà mercoledì 31 marzo dalle ore 18 e durerà un paio d’ore.

Nel caso le iscrizioni superassero il numero di posti disponibili, si verrà ricontattati per le repliche.