“Welcome blue” approda a Sona. Comune e ANTS insieme per sensibilizzare i negozi sul tema dell’autismo

Mangiare una pizza, un gelato, fare la spesa, comprare un paio di scarpe o una camicia, tagliarsi i capelli: azioni per noi scontate, che per le persone autistiche possono invece rappresentare momenti difficili da affrontare. Esperienze che tuttavia, grazie a personale accogliente e informate sull’autismo, possono essere vissute con serenità, anche da famiglie di bambini e ragazzi speciali.

L’amministrazione comunale di Sona, che da anni collabora con l’associazione di genitori Ants per l’Autismo con sede a Lugagnano, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo in programma il 2 aprile, vuole promuovere a Sona il progetto “Welcome Blue”, un protocollo integrato per la felice fruibilità dei locali e degli esercizi veronesi alle persone che vivono nello spettro autistico e alle loro famiglie.

Il progetto, promosso nel 2021 dalla provincia di Verona su iniziativa del Comune di Verona, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli esercizi commerciali e artigiani sul tema dell’autismo, in modo da mettere in atto accorgimenti per accogliere al meglio questi clienti “speciali”.

La stessa proposta è stata fatta ai negozianti del centro commerciale La Grande Mela, a quelli di Lugagnano, di Sona e a Boscaini Scarpe Sona, che hanno prontamente aderito. Nel mese di aprile l’iniziativa verrà proposta anche ai negozianti di San Giorgio in Salici e Palazzolo.

I titolari di attività commerciali che vogliono aderire al progetto e ottenere il bollino Welcome Blue possono farlo in tre facili step: vedere i due webinar tenuti dal Dottor Leonardo Zoccante e dalla Dottoressa Elena Sironi (sarà cura dell’associazione ANTS fornire un estratto dei video per facilitarne la visione); leggere il libretto informativo, con informazioni generali per capire le necessità dell’autismo; scaricare e compilare il modulo di dichiarazione e adeguamento e inviarlo firmato all’associazione ANTS APS per l’Autismo. A chi vorrà aderire, saranno proprio i ragazzi di Ants a consegnare il libretto informativo e una chiavetta con i webinar.

Domenica 1 maggio, poi, presso Villa Giusti-corte Guastalla, in una serata di sensibilizzazione sull’autismo, verrà consegnato a ciascuna realtà aderente il “bollino Welcome Blue” da applicare all’entrata del negozio. Interverrà il Dottor Zoccante del Centro regionale dei disturbi dello spettro autistico di Verona. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo con la “Scorribanda” e la “Funk you Band”

Il progetto Welcome Blue rientra nella rassegna regionale “Euritmie”, promossa dal Centro regionale disturbi dello spettro autistico di Verona, che punta a evidenziare i talenti dei nostri ragazzi con autismo. Nella rassegna è inserita anche la serata in collaborazione con El Bareto di Sona e La Pescheria di Sona del 6 maggio alle ore 19.30 in piazza a Sona: “Aperitivo Blu” con musica dal vivo di Giovanni Signorato, un ragazzo Asperger di Lugagnano che fa anche parte della redazione del Baco.