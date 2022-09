“Wadowice chiama, Sona risponde”, testimonianza di come si possano creare ponti durante una guerra

Una serata che non poteva trovare un titolo migliore, “Wadowice chiama, Sona risponde”, quella che si è tenuta martedì 15 settembre in sala consigliare per raccontare il valore dello sforzo che la comunità del Comune di Sona ha profuso per aiutare la comunità gemellata di Wadowice nell’accoglienza ai profughi ucraini.

Una serata di ringraziamenti commossi, quelli soprattutto del sindaco di Wadowice Bartosz Kalinski arrivato a Sona proprio per incontrare le associazioni che in questi mesi di guerra si sono dimostrate, con i fatti, così vicine alla sua cittadinanza.

Ad aprire l’incontro è stata la vera paziente e tenace tessitrice di questa rete di relazioni, il consigliere comunale delegato ai gemellaggi Antonella Dal Forno, che con evidente commozione ha accolto in sala consigliare il sindaco Kalinski, introducendolo ai numerosi presenti.

“Con Wadowice ci lega un rapporto di amicizia che dura da trent’anni – ha spiegato la Dal Forno, con parole che hanno definito il valore dell’intero progetto -. Quando lo scorso marzo ci è arrivata una drammatica richiesta di aiuto per l’invio di materiale medico non immaginavano fino a che punto rispondere a quell’appello avrebbe messo in moto la parte migliore della nostra comunità. Non immaginavamo ancora quante realtà si sarebbero attivate: il forum delle associazioni e tante associazioni, ma anche aziende e singoli cittadini. Mentre le grandi potenze fanno la guerra noi abbiamo sperimentato e dimostrato come un tessuto sociale sano e solidale può invece costruire ponti”.

Dopo di lei la parola è passata al sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, che ha spiegato la filosofia che sta alla base di queste relazioni. “Crediamo fortemente nei gemellaggi, e la nostra amministrazione ne ha creati di nuovi. Perché i gemellaggi sono ben più di semplici momenti conviviali di festa: sono cultura, scuola, musica, commercio. Sono relazioni internazionali feconde. Anche per la drammaticità della situazione di questi mesi, il rapporto con Wadowice è diventato poi qualcosa di straordinario, che resterà nella memoria e nella storia delle due comunità”.

Il sindaco di Wadowice Bartosz Kalinski. Sopra, la delegazione polacca con amministratori e associazioni (foto Mario Pachera).

Dopo l’intervento dell’assessore Monia Cimichella che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto, il microfono è passato al vero protagonista, il sindaco di Wadowice, che ha ripreso le fila dei ringraziamenti che ha voluto portare a Sona dalla sua comunità. Non facendo mancare il drammatico racconto di cosa siano stati questi mesi ai confini della guerra, dentro la guerra, e quale sia la situazione dell’accoglienza dei profughi. Temi che sono stati poi sviluppati ed approfonditi nell’intervista condotta dal Baco nella seconda parte della serata.

Proprio per rendere tangibile, materica, questa riconoscenza Kalinski ha consegnato all’amministrazione comunale e alle associazioni presenti un segno molto evocativo: due mani che si stringono.

Intensi anche gli interventi delle associazioni, che hanno costituito motore e cinghia di trasmissione concreti della solidarietà partita da Sona e arrivata nella cittadina polacca che sta ospitando più di novemila profughi. Il forum delle associazioni, con il presidente Simone Caltagirone e il vicepresidente Roberto Belloni, che con una bellissima similitudine ha paragonato il rapporto tra Sona a Wadowice a quello che lega due gemelli. Poi il presidente Claudio Hueller per l’associazione Gemellaggi Sona verso il mondo, Andrea Soave presidente de Il Dono, Alfredo Cottini per il SOS Sona e la protezione civile, Fausto Mazzi capogruppo degli Alpini di Lugagnano e Giorgio Bortignon per la FIDAS San Giorgio e per i gruppi AVIS del Comune.

La seconda parte della serata, come si diceva, ha visto l’intervista che Il Baco da Seta, con il vicedirettore Federica Valbusa, ha fatto al sindaco di Wadowice Bartosz Kalinski, con il prezioso aiuto dell’interprete Johanna Jachnich di Sona, sui grandi temi della guerra e dell’accoglienza.

Intervista di cui trovate i passaggi più significativi nel video qui sotto.