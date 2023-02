Vuoi sposarti a Sona? Il Comune realizza un volantino per presentare le località dove farlo

Nasce a Sona una nuova iniziativa per la promozione del territorio. L’amministrazione comunale ha, infatti, deciso di affidare ad una ditta di Sona la realizzazione di un volantino illustrativo di tutte le località civili – chiamate “locations” (sic) nella determina di affidamento del servizio di stampa – in cui è possibile sposarsi o unirsi civilmente nel territorio sonese.

Le sedi civili dove celebrare matrimoni e unioni civili a Sona non mancano: la sala Giunta all’interno del Municipio, la sala consiliare, la sala Affreschi e la sala civica Antonio Carcereri. A queste si aggiungono alcuni siti di grande valore storico e artistico come Corte Turco, Corte Guastalla Nuova ed il parco della Villa Trevisani-Calderara (nella foto di Mario Pachera).

Come si diceva, l’iniziativa del volantino è finalizzata non solo ad informare sui servizi comunali collegati ai matrimoni e alle unioni civili, ma anche a promuovere l’affascinante paesaggio delle colline moreniche sonesi, ospitale e accogliente, per un’occasione speciale qual è il matrimonio o l’unione civile, anche di coppie di nazionalità straniera.

Per questo motivo il volantino, che verrà realizzato in 500 copie, sarà stampato in tre lingue: Italiano, inglese e tedesco, proprio per provare ad intercettare un turismo proveniente anche da oltre i confini nazionali.

Con una delibera del 2017 il Comune aveva istituito il nuovo servizio di “Celebrazione di matrimoni e/o unioni civili in Uffici separati di Stato Civile presso ville e/o palazzi di pregio artistico e culturale siti nel territorio del Comune di Sona” stabilendo che “l’accesso a tale servizio avvenga a fronte del pagamento di una tariffa, fissata dalla Giunta comunale, quale rimborso dei costi necessari per il suo espletamento”.

Successivamente, nel 2021 la Giunta comunale di Sona aveva adeguato ed integrato le tariffe “per celebrazione matrimoni civili e costituzione unioni civili”. Questo in quanto, come si leggeva nella delibera, “il numero dei matrimoni civili celebrati e delle unioni civili costituite in Sona rappresenta una realtà in sempre più rapida crescita”.

Il costo per sposarsi, che varia a seconda del sito scelto e della residenza dei nubendi, va dalla tariffa gratuita per avere la sala Giunta (se almeno uno dei nubendi è residente a Sona e il rito viene celebrato in orario d’ufficio) ai 600 euro se i nubendi sono stranieri non residenti e viene scelto un sito storico (come le corti e il parco) fuori orario d’ufficio.