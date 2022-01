“Vorrei la pelle nera”: La Polvere Magica di Palazzolo riparte con la nuova, attesissima, commedia

Al termine dell’intervista che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, per raccontare la ripartenza della storica compagnia teatrale La Polvere Magica di Palazzolo dopo la fase più acuta della pandemia, Jessica Franceschini (sul palco Clotilde Stramassi) passava il testimone a Francesca Fiorini (la sorella maggiore Ilde Stramassi) per dare all’affezionato pubblico qualche notizia in più sulla nuova commedia.

Francesca, parlaci di questa ripartenza e della vostra nuova commedia.

Ebbene sì, con orgoglio possiamo affermare che con “Vorrei la pelle nera” la nostra ripartenza è stata fulminante e superiore ad ogni aspettativa. Abbiamo debuttato a Caprino il 3 dicembre e siamo stati molto contenti per il notevole afflusso di pubblico, nonostante le note limitazioni. I teatri ci richiamano e la compagnia anche se è un po’ cambiata si porta dietro l’esperienza del gruppo storico coniugandola con l’entusiasmo dei nuovi attori giovani.

Raccontaci un po’ com’è nata la nuova commedia.

La pandemia ci aveva spaccato le gambe ed eravamo parecchio demotivati col perdurare dell’inattività. In più dovevamo affrontare i cambiamenti all’interno del nostro gruppo in quanto alcune figure di riferimento non se la sentivano più di proseguire. Ed ecco che Sandro Borchia, il nostro autore, ha trovato la via d’uscita scrivendo la nuova commedia basandola sulle persone che sono rimaste. Sandro, forte di un enorme bagaglio di esperienza maturato anche con “La Barcaccia” di Puliero, la commedia se la vede già in testa, cuce i personaggi addosso agli attori i quali poi sul palco hanno il compito di farla diventare viva ed entrare nelle grazie degli spettatori. Purtroppo, le sue condizioni di salute non sempre gli permettono di seguire le nostre serate ma, fortunatamente, grazie al nuovo regista Marco Bagnara le sue idee prendono forma e si materializzano con l’abilità degli interpreti.

Ma come? Marco non farà più il vigile Felice Catafalco?

Tranquilli, Marco è ancora protagonista nei panni del vigile ma sul palco dovrà inoltre sopportarmi come moglie. In questi prime rappresentazioni siamo stati molto contenti della sua regia attenta e competente frutto anche delle sue altre esperienze teatrali. Assieme a Sandro formano una coppia vincente che conosce molto bene le dinamiche artistiche e sanno fare recitare ognuno di noi nella maniera migliore.

Quali altre novità ci puoi anticipare?

Non posso svelare tutta la trama ma, in anteprima, posso dire che le sorelle Stramassi rimangono il fulcro delle vicende familiari le quali hanno luogo mentre la mia terza sorella Matilde ed il marito Gigi sono in vacanza. Per dare un segnale del nostro cambiamento, abbiamo scelto come nuova ambientazione la mia casa arredata in maniera più recente dove vivo con il novello sposo Felice, spero non solo di nome, e mia figlia Giannina la quale da giovane dinamica… ci catapulterà in una situazione di estrema attualità che prevede l’entrata in scena di un personaggio “foresto”.

Cambiano quindi le strutture delle famiglie Carobola e Stramassi?

Più che un cambiamento si tratta di un’evoluzione secondo i tempi odierni; diventiamo una famiglia moderna, allargata come va di moda ultimamente, dove farà capolino il tema dell’accoglienza ed dell’inclusione. Il tutto ovviamente condito da una serie di battute “spaccaganasse” che accompagneranno lo spettatore in due ore di sano divertimento. Però qui mi fermo nelle anticipazioni, altrimenti viene meno il gusto della sorpresa.

Avete un programma fitto di rappresentazioni?

Se la situazione pandemica ce lo permetterà, abbiamo parecchie recite in programma nei prossimi mesi, come si può vedere dal nostro sito www.polveremagica.com. Sarebbe bello tornare ai numeri di un paio di anni fa, quando riuscivamo a stare in scena per venticinque/trenta serate all’anno. Casomai il problema che dovremo affrontare sarà un altro, ed è quello della varietà della nostra offerta artistica che purtroppo ad oggi è limitata. Il repertorio al momento è composto soltanto dall’ultima commedia in quanto per rappresentare le precedenti avremmo bisogno dell’aiuto dei vecchi componenti del gruppo oppure che i nuovi arrivati imparino in fretta i copioni. Di conseguenza, non possiamo soddisfare le richieste dei vari teatri i quali, visto il successo della nostra serata, spesso ci chiedono anche le altre commedie.

Quindi appuntamento per tutti con “Vorrei la pelle nera”.

Noi siamo carichi e ci aspettiamo una pronta risposta dal nostro affezionato e caloroso pubblico. Il nostro obbiettivo è che la gente sia coinvolta in una bella serata, che passi due ore di divertimento spensierato in maniera da dimenticare definitivamente un periodo difficile. Venite a vederci, vi aspetto tutti. Parola di Ilde Stramassi.