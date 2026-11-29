Gli scaligeri cedono per 3-0 davanti a 4.567 spettatori. Esordio anche per Orduna e Ichino. Mercoledì arriva Prata.

Il derby dell’Adige si chiude con una sconfitta per Rana Verona, superata dall’Itas Trentino per 3-0 (18-25, 19-25, 15-25) domenica 29 novembre al Pala MAGIS, davanti a 4.567 spettatori. La formazione allenata da Fabio Soli riesce a tenere testa agli avversari nelle fasi iniziali dei parziali, senza però trovare la continuità necessaria per mettere in difficoltà i trentini.

A caratterizzare il pomeriggio scaligero è anche il ritorno in campo in Italia del palleggiatore brasiliano Raphael, che a 47 anni diventa il giocatore più anziano ad aver disputato una partita di SuperLega. Prima apparizione con la maglia veronese anche per Santiago Orduna e Ichino, a poche ore dall’annuncio ufficiale del loro trasferimento.

Soli schiera inizialmente Raphael in regia, Buchegger opposto, Keita e Glatz in banda, Anzani e Vitelli al centro e Scanferla nel ruolo di libero. Verona parte con determinazione, portandosi sul 4-3, ma Trento trova al servizio con Faure le risorse per costruire il primo vantaggio significativo (6-9).

Nel corso del parziale Orduna si alterna con Raphael al palleggio, mentre Buchegger, Glatz e Veletskyi cercano di contenere il divario. Gli ospiti accelerano fino al 14-21 e, nonostante i punti di Keita e Mol, conquistano il primo set per 25-18.

La migliore occasione per riaprire la partita arriva nel secondo parziale, quando Buchegger e Keita trascinano Verona sul 10-6. È però Riccardo Sbertoli a cambiare l’inerzia del set con una serie positiva al servizio che permette ai trentini di ribaltare il punteggio (10-12). Gli scaligeri rimangono in scia, prima che due ace di Michieletto chiudano la frazione sul 19-25.

Nel terzo set emerge con maggiore evidenza la superiorità degli ospiti, che allungano progressivamente fino all’11-19. C’è spazio anche per il debutto di Ichino, autore del suo primo punto in maglia scaligera, prima che Michieletto metta fine all’incontro sul 15-25.

A raccontare le difficoltà incontrate da Verona sono soprattutto i numeri: nove muri a uno e sette ace a quattro in favore dell’Itas Trentino, che chiude anche con una migliore percentuale in attacco (54% contro il 43%) e in ricezione (54% contro il 35%).

Buchegger, con 12 punti, è il miglior realizzatore veronese, seguito da Glatz con nove e Keita con otto. Tra gli ospiti spiccano Faure e Michieletto, entrambi autori di 14 punti, mentre Riccardo Sbertoli viene premiato come miglior giocatore dell’incontro, durato un’ora e 14 minuti.

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Per Rana Verona il calendario concede poco tempo per assorbire la sconfitta. Mercoledì 2 dicembre alle ore 20 gli scaligeri torneranno infatti in campo, ancora al Pala MAGIS, per affrontare Prata nel turno infrasettimanale di SuperLega.

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