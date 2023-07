Volley. Il “sonese” Diego Flisi vince la Nations League con la nazionale femminile turca

Cambia squadra ma il risultato non cambia. Diego Flisi ha conquistato nel ruolo di viceallenatore della nazionale femminile turca, assieme all’amico e primo allenatore Daniele Santarelli, la Volley Nations League sconfiggendo per 3 a 1 la nazionale cinese.

Flisi è molto conosciuto sul nostro territorio, per aver “frequentato” da ragazzino la palestra delle scuole medie Virgilio di Sona al seguito del papà Roberto, famoso palleggiatore della squadra maschile “Pallavolo Sona”.

Dopo la vittoria al Mondiale dello scorso anno con la nazionale femminile serba – quando il Baco lo aveva intervistato – il “nostro” tecnico è quindi tornato sul gradino più alto del podio. “Confesso che ero molto indeciso sul lasciare la nazionale serba, dopo i risultati che avevamo ottenuto, ma Santarelli mi ha convinto con logica e un pizzico di sfida a seguirlo in questa nuova avventura”, ha dichiarato Flisi alla stampa.

Quando gli è stato chiesto si può riuscire in soli nove mesi a portare alla vittoria una squadra che non aveva mai vinto nessun titolo, Diego ha risposto che fondamentale è stato l’approccio con le giocatrici. “Le ragazze hanno avuto fiducia in noi ed hanno creduto di poter arrivare in alto in questa competizione, anche se magari l’oro non era inizialmente nei nostri pensieri”, ha dichiarato.

Nella foto, Flisi quando lo scorso anno si è laureato campione del mondo con la nazionale femminile della Serbia.

Nei quarti di finale la nazionale turca ha sconfitto 3 a 0 la nazionale italiana. E alla domanda su come abbia vissuto questa partita e questo risultato, Flisi ha dichiarato che “è stata la prima volta che mi è capitato di sconfiggere la nazionale azzurra perché con la Serbia avevamo sempre perso. Un po’ mi è dispiaciuto ma chiaramente giunti nella fase finale il nostro obiettivo era quello di passare il turno perché il traguardo della finale era ormai ad un passo”.

Prossimi appuntamenti per il tecnico con “cittadinanza onoraria sonese” sono gli Europei, dove la nazionale turca affronterà squadre agguerritissime come Italia, Serbia e Polonia.