“VOLA”, l’ultimo straordinario spettacolo di Diversamente in Danza, è un trionfo di emozioni

Le luci si abbassano e una voce ci ricorda di spegnere il cellulare. E dopo qualche breve istante di buio e silenzio, i fari del palcoscenico illuminano un palco con oltre 70 artisti, mentre dalle note della canzone “Il più grande show” scaturisce un’ondata di vibrazioni ed emozioni che raggiunge ogni angolo del teatro.

“Tutto quello che vedete è già accaduto. O ha la forza di un sogno“.

Con un incipit indubbiamente da pelle d’oca, il musical “VOLA”, l’ultima straordinaria fatica di Diversamente in Danza, il 22 e il 23 aprile scorsi ha attirato al cinema-teatro Alcione oltre 1.200 spettatori in tre repliche sold-out. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al contributo e alla professionalità di Andrea De Manicor (drammaturgia e regia), Giorgia Panetto e Federica Brutti (coreografie) e Andrea Manganotto (direzione musicale), coinvolgendo attori, cantanti e danzatori di varie abilità.

“Siamo tanti. Siamo tutti. Siamo una comunità“.

Diversamente in Danza, che quest’anno celebra i vent’anni dalla nascita del progetto, ha alzato l’asticella in termini non solo quantitativi, visto il numero di artisti sul palco, ma anche qualitativi, unendo sapientemente diversi linguaggi artistici e portando in scena un racconto di altissimo livello. La storia, infatti, trae origine dall’opera “Cirano di Bergerac”, ma rivisitata e riadattata profondamente con le musiche pop del film musical “The Greatest Showman”, tradotte in italiano da Sebastiano Monti e trasportate in LIS (lingua italiana dei segni) da Erika Spadini.

Da una parte, l’amore e l’arte costituiscono le basi del racconto dello spettacolo e il ruolo che queste hanno nella vita di ciascuno di noi; dall’altra, la diversità rappresenta la chiave di lettura complessiva, non solo a livello di trama (Cirano aveva un naso lungo e deforme), non solo di linguaggio, che è coreutico, musicale e teatrale, ma anche (e soprattutto) di scopo, ossia di sensibilizzazione alla disabilità, quindi possibilità, accessibilità e integrazione.

“Vai avanti e non arrenderti. Porta il mondo a comprenderti: la diversità non è uno sbaglio! Il tuo cuore è colmo di coraggio“.

“VOLA” è un’esperienza, dunque, che solo in teatro può essere vissuta appieno: amore e diversità, intrecciate in un binomio di potenza e delicatezza, non sono solo i due grandi temi della storia, ma anche il motore della recitazione, della danza e dei canti, in grado di coinvolgere direttamente ed emotivamente lo spettatore. Perché, anche dopo che le luci si saranno riaccese sulla platea, sarà difficile dimenticare i sorrisi, l’entusiasmo, la spontaneità e le emozioni trasmessi dagli artisti sul palco.

“Tornerò, lo giuro, sai. La mia casa siete voi. D’ora in poi. D’ora in poi“.

Diversamente in Danza, la cui sede si trova presso l’Albero delle Possibilità a Sona, inaugurato l’ottobre scorso, da vent’anni promuove progetti di danza e sensibilizzazione nelle scuole e nelle varie comunità locali, favorendo un’integrazione concreta di persone di varie abilità.

“In questi due giorni ho visto in scena lo spettacolo perfetto – afferma al Baco Giorgia Panetto, presidente di Diversamente in Danza –. Chi mi conosce sa che non sono mai soddisfatta. Eppure è stato tutto esattamente come doveva essere. A partire dalla vera e profonda collaborazione con due grandissimi professionisti come Andrea de Manincor e Andrea Manganotto con i quali c’è stata una grandissima condivisione, anche nelle difficoltà, e un rispetto sincero“.

Per rimanere aggiornati sulle attività ed i futuri spettacoli di Diversamente in Danza, vi invitiamo a visitare i loro attivissimi profili social, seguendo il loro profilo Instagram o la pagina Facebook.

Le foto sono di Nicola Lorenzini.