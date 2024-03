“Voci di paternità”, il nuovo podcast del Baco: I papà della nostra redazione si raccontano in undici puntate

Cosa significa essere padre?

Ce lo chiediamo oggi, il giorno della Festa del Papà. Ma proviamo a dare un valore e un significato alla paternità anche nel resto dell’anno, quotidianamente, in un mondo complesso e in continuo cambiamento dal punto di vista tecnologico, sociale, economico e professionale. Un mondo in cui il ruolo di genitori deve fare i conti con nuove sfide e condizioni che fino a qualche anno fa erano eccezionali o impensabili.

Dalle riflessioni etiche sull’essere padre alle esperienze condivise e vissute, alle emozioni che si provano nei primi mesi di vita dei propri figli sino al raggiungimento dell’età adulta (passando per le tappe dell’adolescenza), sono solo alcune sfumature delle bellissime storie racchiuse nel nostro nuovo podcast “Voci di paternità. I papà della redazione del Baco si raccontano”.

Ogni episodio è una testimonianza unica e autentica: i papà del Baco raccontano esperienze e percorsi personali con un proprio stile e registro. Il risultato, accompagnato dalla foto in apertura del nostro Dino Gamba, è un affresco di voci eterogeneo, ma con un unico comun denominatore: la meraviglia del rapporto coi figli.

Gli autori sono Massimo Adamoli, Massimo Bolzonella, Gianmaria Busatta, Alessandro Donadi, Renato Farina, Franco Fedrigo, Massimo Giacomelli, Enrico Olioso, Mario Pachera, Davide Rudari e Mario Salvetti.

Il podcast è ascoltabile anche su tutte le piattaforme: Spotify, Apple podcast, Amazon music, Iheart e Spreaker.