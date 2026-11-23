Sono 190 le donne e le ragazze vittime di violenza che, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre, si sono rivolte ai Pronto Soccorso dell’Ulss 9 Scaligera. Di queste, 17 sono minorenni. A Villafranca, nell’ospedale di riferimento per una parte importante dell’ovest veronese, gli accessi sono stati 53, compresi quelli di tre ragazze minorenni. I dati vengono diffusi in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il quadro riguarda tre presìdi ospedalieri. A San Bonifacio sono state prese in carico 83 vittime, fra cui otto minorenni; a Legnago 54, comprese sei minorenni; a Villafranca 53, di cui tre minorenni. Non si tratta soltanto di accessi per lesioni da curare: nei Pronto Soccorso è attivo il percorso del “Codice rosa”, che unisce l’assistenza sanitaria alla protezione e al sostegno della persona.

Ma sono soprattutto le circostanze della violenza a descrivere il fenomeno. Secondo l’analisi dell’azienda sanitaria, nel 75% dei casi gli episodi avvengono in ambito domestico. Nel 72% non si tratta di un fatto isolato, ma di violenze ripetute nel tempo. E nel 47% degli episodi sono presenti figli minorenni, costretti ad assistere a quanto accade: è la cosiddetta violenza assistita, che coinvolge anche i bambini pur quando non sono i destinatari diretti dell’aggressione.

L’età media delle donne che chiedono aiuto è di 40 anni. Il 73% è costituito da cittadine italiane, il 27% da cittadine straniere. Nel 90% dei casi la prognosi iniziale è inferiore a 30 giorni: un dato che non basta, da solo, a rappresentare la gravità di quanto vissuto, perché le conseguenze della violenza possono andare ben oltre le ferite visibili.

Il percorso di accoglienza in ospedale comincia prima ancora della visita. Una donna che dichiari di aver subito violenza, o per la quale emergano elementi di sospetto, viene accompagnata in uno spazio riservato, separato dalla normale sala d’attesa. Il personale cerca di garantire riservatezza e un ascolto non giudicante, evitando che la richiesta di aiuto si trasformi in un’ulteriore esposizione della vittima.

Segue la presa in carico medica e infermieristica, con la raccolta della storia clinica e delle informazioni necessarie a ricostruire l’accaduto, prestando attenzione a non far rivivere inutilmente il trauma. Nei casi di violenza sessuale, è previsto il trasferimento in continuità assistenziale all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, a Borgo Trento, dove possono essere garantite le necessarie tutele medico-legali e psicologiche.

Un passaggio decisivo arriva quando si valuta se la donna possa tornare a casa senza correre ulteriori pericoli. Gli operatori utilizzano il Brief Risk Score, uno strumento per misurare il rischio. Se la situazione è giudicata ad alto rischio, la vittima può essere protetta in Osservazione breve intensiva fino a 72 ore, nell’attesa di un eventuale inserimento in una casa rifugio.

La protezione riguarda anche i figli. Quando una donna con bambini si trova in una condizione di elevato pericolo, interviene la Pediatria, che può mettere a disposizione l’osservazione breve intensiva pediatrica. L’obiettivo è ospitare insieme la madre e i figli in un ambiente sicuro, evitando che alla violenza si aggiunga il trauma di una separazione e assicurando assistenza anche ai minori.

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L’organizzazione di questa risposta ha radici nel 2012, quando a Legnago venne costituito un primo tavolo di coordinamento con il coinvolgimento della direzione medica, delle Procure, delle Forze dell’Ordine e dei Servizi sociali. Oggi le procedure regionali sono applicate nei presìdi dell’Ulss 9 e si inseriscono in un lavoro territoriale più ampio. Il Baco aveva già raccontato il protocollo veronese per coordinare gli interventi contro la violenza di genere, nel quale la stessa Ulss 9 figura fra i soggetti coinvolti.

“Il percorso attivo nei nostri Pronto Soccorso va oltre l’aspetto sanitario puro, garantendo accoglienza e supporto alle donne che si trovano in una condizione di estremo disagio”, sottolinea la direttrice sanitaria dell’Ulss 9, Viviana Coffele, richiamando l’importanza di un lavoro di rete e della formazione costante degli operatori.

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Nei tre ospedali operano referenti con una formazione specifica sulla violenza di genere: Marta Bettonte a Legnago, affiancata da Franca Farinazzo per i dati; Alessandra Sessa a Villafranca; Tiziana De Luca a San Bonifacio, con Giuliana Golini e Vittoria Tadiello. Il loro compito non termina con la visita, ma prosegue attraverso i contatti con i Centri antiviolenza, i Servizi sociali e le Forze dell’Ordine.

“Nessuna donna deve sentirsi sola dopo aver varcato la nostra porta”, affermano le operatrici referenti. È in questa continuità fra cure, ascolto e possibilità concreta di protezione che il Pronto Soccorso può diventare il primo passo per uscire dalla violenza.

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