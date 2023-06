Villafranca: Sabato i Ritmo Voodoo in concerto per ricordare Thomas Moschini (e aiutare il SOS di Sona)

I Ritmo Voodoo tornano ad esibirsi e lo fanno in un giorno dal profondo significato affettivo per tutti i componenti del gruppo: a quattro anni esatti dalla scomparsa di Thomas Moschini, originario di San Giorgio in Salici, chitarrista della band.

Thomas, Tommy per gli amici, è scomparso alla giovane età di 36 anni lasciando il segno nel cuore di molti, e non solo suoi compaesani, amici o conoscenti, ma anche persone che, pur non avendolo conosciuto personalmente, hanno avuto modo di apprezzare la sua persona attraverso il ricordo di coloro che assieme a lui hanno condiviso un pezzo di vita.

Il concerto, organizzato per sabato 17 giugno alle ore 21 presso l’Esotericproaudio Theatre di Villafranca, vedrà esibirsi gli amici di Tommy: Gianluca “Pera” Peretti (basso e cori), Riccardo Barbierato (chitarra e cori), Damiano Merigo alle tastiere, Riccardo Lonardi alla batteria e con la voce di Gabriele Girlanda. Oltre a loro sarà presente anche il chitarrista Davide Consolini. Una reunion in vero stile la cui volontà non è quella di compiangere Thomas, ma di ricordarlo così com’era: solare, sorridente e pieno di vitalità.

L’ingresso, fissato a 5 euro, verrà completamente devoluto al SOS di Sona, associazione a cui è particolarmente legata la famiglia Moschini che già anni fa era riuscita a raccogliere dei fondi convoglianti nell’acquisto di un’ambulanza.

Sabato sera la band suonerà la musica dei Litfiba, gruppo musicale amato da Thomas, da cui deriva il nome stesso del gruppo, contenuto nella canzone Ritmo 2 dall’album Mondi Sommersi. Ma non solo, il nome attinge anche all’album Voodoo Lounge del mitico gruppo musicale rock britannico Rolling Stones a cui i componenti della band sono da sempre particolarmente legati.

Una serata emozionante che prevede un’importante partecipazione, ragion per cui si consiglia la prenotazione cliccando qui.