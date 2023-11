Villafranca: Il Comune cerca uno sponsor per sostenere le spese del Palazzetto dello Sport, e dargli un nome

Nel suo ruolo fondamentale di promozione dello sport e di proprietario delle strutture utilizzate quotidianamente dalle società sportive e delle scuole, il Comune di Villafranca è intenzionato a reperire risorse economiche attraverso la ricerca di forme di finanziamento diverse dal bilancio comunale, con il coinvolgimento attivo delle risorse presenti sul territorio.

Per questo motivo il Comune di Villafranca ha attivato una procedura per trovare uno sponsor per sostenere i costi di gestione del palazzetto dello sport di via della Speranza nel capoluogo, riconoscendo come contropartita la possibilità di porre il proprio marchio o nome quale denominazione del palazzetto. La sponsorizzazione dovrà coprire il triennio gennaio 2024/dicembre 2026, con possibilità di proroga, in accordo tra le parti, di un ulteriore biennio.

Come si diceva, allo sponsor sarà data visibilità mediante la possibilità, a fronte di una sponsorizzazione finanziaria non inferiore a 7.500 euro annui, di posizionare il proprio marchio o nome sulla facciata dell’impianto sportivo, sul lato dell’ingresso del pubblico.

Il Comune di Villafranca di Verona si riserva, ovviamente, di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora vi siano delle condizioni che non la permettano, come nel caso possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, quando il Comune ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o quando vengano accertati comportamenti non etici.

Sono in ogni caso escluse dal bando le sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco o materiale a sfondo sessuale ed messaggi offensivi, incluse le espressioni di razzismo o fanatismo.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 24 novembre al settore area amministrativa unità sport del Comune di Villafranca apposita comunicazione utilizzando il modello presente sul sito dell’ente.