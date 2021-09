Viaggi, scuola e università, da oggi entra in vigore la fase due del green pass

Da oggi 1 settembre in tutta Italia si passa alla fase due del green pass, che andrà esibito quando si sale sui treni a lunga percorrenza sugli aerei e sulle navi, dai docenti e – nelle università – anche dagli studenti.

Queste le nuove regole punto per punto.

Bus e pullman

Da oggi il green pass diventa necessario a bordo di tutti quei mezzi che viaggiano tra una regione e l’altra. Sono invece esclusi i trasporti pubblici urbani: a bordo di autobus, tram, metro il green pass non sarà richiesto. La capienza massima consentita sugli autobus è dell’80%. Sulle banchine e a bordo dei mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il viaggio: vanno bene le chirurgiche ma sono consigliate le Ffp2. Le verifiche saranno a campione e affidate ai controllori.

Treni

La certificazione verde arriva anche sui treni, ma non tutti. Il green pass sarà necessaria per viaggiare su Intercity, Intercity notte e treni ad Alta velocità, ovvero le Frecce di Trenitalia e l’Av di Italo. Sui treni regionali invece non andrà esibito. A chi va mostrato il pass? Nelle grandi stazioni potrà essere richiesto ai “tornelli” di ingresso alle banchine, altrimenti a verificarlo ci penserà il controllore. Chi è privo della carta verde, dovrà spostarsi in un vagone riservato e scendere alla prima fermata. Rischia anche una denuncia alla polizia ferroviaria. A bordo bisognerà comunque tenere la mascherina, da cambiare ogni 4 ore; cibi e bevande verranno serviti solo sul posto.

Aerei

L’obbligo di avere la certificazione verde si estende anche a tutti i voli nazionali, a prescindere dalla compagnia con la quale si viaggia. Mentre per viaggiare in Europa bisogna aspettare 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, nel nostro Paese il pass è valido già dal 15esimo giorno successivo alla prima iniezione. Immutati gli altri requisiti: guarigione dal Covid o tampone nelle 48 ore precedenti alla partenza. La Certificazione verde dovrà essere mostrata già all’imbarco: sarà il personale di terra a controllare il possesso e la validità. Restano esclusi dall’obbligo sia i minori di 12 anni, per ora non compresi nella campagna vaccinale, e chi non può per ragioni mediche sottoporsi alla somministrazione. In quest’ultimo caso bisognerà portare con sé un valido certificato medico.

Scuola

L’obbligo di green pass vale anche per il personale scolastico: sia insegnanti che personale ATA. Solo i soggetti fragili avranno diritto a tamponi gratuiti a carico del ministero dell’Istruzione. Per tutti gli altri, in assenza di green pass, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata scatta la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio. Il personale assente verrà sostituito da supplenti, ma sempre a partire dal quinto giorno. Dal 13 settembre dovrebbe diventare operativa la piattaforma web per i controlli che eviterà lunghe procedure all’ingresso a scuola. Nessun obbligo di certificazione verde invece per gli studenti che saranno però chiamati a indossare la mascherina (se hanno più di 6 anni) tutte le volte in cui non è possibile mantenere il distanziamento e a misurarsi la febbre la mattina per evitare di entrare a scuola con più di 37,5 di febbre.

Università

All’università il Green Pass diventa obbligatorio per tutti: presidi, professori, ricercatori, dottorandi, specializzandi, studenti, personale tecnico e amministrativo o di vigilanza. Per chi lavora negli atenei valgono le stesse regole della scuola: sospensione del lavoro e dallo stipendio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per chi non è vaccinato, non ha già contratto il Covid, non ha effettuato un tampone con esito negativo o ha il certificato verde già scaduto. Gli studenti senza pass potranno continuare a seguire le lezioni e i seminari ma solo a distanza. Lo stesso vale per gli esami e la discussione delle tesi di laurea. Le università, inoltre, stanno approvando regolamenti per estendere l’uso del pass anche a biblioteche, aule studio, mense e studentati.

