Verrà realizzata entro l’anno la pista ciclabile che collega Lugagnano con il centro di Verona

Un nuovo ed importante percorso ciclabile collegherà Lugagnano al centro di Verona e verrà realizzato entro l’anno. Assieme a questo verrà realizzato un secondo percorso, che non interesserà il nostro territorio ma metterà in collegamento Parona sempre con il centro città.

I due progetti, inseriti nel PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a breve inizieranno l’iter attuativo che permetterà di completare il collegamento tra la cintura del territorio a ovest e nord-ovest con il centro della città tramite mobilità sostenibile.

L’itinerario che collegherà Lugagnano con Verona, denominato numero 2 del PUMS, sarà lungo 4,4 chilometri e porterà dalla frazione a via Urbano III. Il progetto prevede che si intervenga con un disassamento dei cigli stradali, in modo di consentire la creazione di un percorso bidirezionale che attraversa San Massimo fino a collegarsi alla ciclabile in via Urbano III.

A presentare i due progetti sono stati l’assessore alla viabilità del Comune di Verona Luca Zanotto, il presidente di FIAB Verona Corrado Marastoni ed il dirigente comunale del settore mobilità e traffico del Comune di Verona Michele Fasoli.

“Con questi due percorsi andremo a potenziare la rete cittadina ciclabile di ben 10 chilometri, raggiungendo sempre di più i centri che necessitano di soluzioni infrastrutturali sostenibili – ha spiegato l’assessore Zanotto -. Il collegamento da Parona al centro è una valida alternativa anche per tutto il quartiere di Borgo Trento, che soffre a causa dell’arteria di via Mameli, in modo da poter raggiungere il centro grazie ad un percorso protetto. Il percorso da Lugagnano invece è anche un’occasione per dare alternative ciclabili ai Comuni confinanti molto abitati, senza dover usare l’auto. Una soluzione a vantaggio anche del cicloturismo sempre più diffuso. Proposte come sempre condivise con FIAB, con cui il confronto si è rafforzato negli ultimi anni”.

“Siamo pienamente soddisfatti di questo risultato – ha aggiunto il presidente Marastoni -. Quello di permettere alle tante persone della cintura attorno alla città di muoversi con la bicicletta in sicurezza e praticità è sempre stato un nostro impegno prioritario. Questi progetti rispondono alle nostre richieste, viste le due zone coinvolte molto abitate, come i circa 10mila abitanti di Lugagnano. Inoltre, arrivare in centro evitando via Mameli, sarà un grande passo avanti”.

Salvo imprevisti, i due percorsi dovrebbero essere realizzati entro la fine di questo 2022.