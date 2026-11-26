A Verona due negozi di biciclette elettriche sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale. I gestori, già denunciati per frode nell’esercizio del commercio dopo un controllo dello scorso anno, sono stati nuovamente segnalati all’Autorità giudiziaria: secondo gli accertamenti, la vendita di mezzi non conformi sarebbe proseguita anche dopo il primo intervento.

La vicenda risale al 15 dicembre 2025, quando un’operazione congiunta aveva portato al sequestro di 295 biciclette a pedalata assistita, per un valore stimato di circa 300mila euro. Un numero che, secondo gli investigatori, aveva rappresentato il più consistente sequestro di questo tipo effettuato in esercizi commerciali in Italia.

Il problema non riguardava soltanto la documentazione. Le e-bike esposte per la vendita erano risultate prive dei documenti tecnici richiesti dalla normativa europea e dotate di una marcatura CE ritenuta indebitamente apposta. Su alcuni mezzi, inoltre, i controlli avevano rilevato motori con potenza superiore ai limiti previsti per le normali biciclette a pedalata assistita: caratteristiche che, dal punto di vista della circolazione stradale, potevano farli rientrare nella categoria dei ciclomotori.

Il sequestro delle 295 biciclette non avrebbe però interrotto l’attività contestata. Nuovi controlli, avviati anche dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, hanno portato gli investigatori a ritenere che la commercializzazione di mezzi irregolari fosse continuata. A preoccupare gli inquirenti era anche la possibilità che i veicoli già sequestrati, lasciati in custodia giudiziale agli stessi gestori, potessero tornare sul mercato.

Da qui la decisione di intervenire direttamente sui locali, applicando i sigilli a entrambi gli esercizi commerciali. All’interno sono stati trovati altri 44 veicoli a due ruote, per un valore complessivo stimato in circa 44mila euro. Anche per questo nuovo intervento, i due esercenti sono stati denunciati nell’ambito dell’ipotesi di frode nell’esercizio del commercio.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato i sequestri. Alla base della decisione vi è il rischio, evidenziato nel provvedimento, che la disponibilità dei negozi consentisse di proseguire le vendite e di indurre gli acquirenti a considerare sicuri e regolari prodotti ai quali vengono invece contestate irregolarità.

L’indagine riguarda perciò due aspetti strettamente collegati: la sicurezza di chi acquista e circola con questi mezzi, ma anche quella degli altri utenti della strada. Una bicicletta che, per le caratteristiche del motore, rientra nella categoria dei ciclomotori non può essere trattata come una normale e-bike: cambiano le regole applicabili al veicolo e alla sua circolazione.

C’è infine il tema della concorrenza. Vendere mezzi non conformi a prezzi sensibilmente più bassi può penalizzare i commercianti che rispettano le prescrizioni tecniche e di sicurezza. L’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia Locale unisce così i controlli sul commercio alla vigilanza sulla circolazione stradale.

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