Ci sono manifestazioni alle quali si partecipa per semplice curiosità e dalle quali si esce, qualche ora più tardi, con la sensazione di aver scoperto un mondo completamente nuovo. È quanto abbiamo provato visitando il Verona Mineral Show, giunto alla sua 75ma edizione e svoltosi dal 20 al 22 novembre nei padiglioni 1 e 2 di Veronafiere, un appuntamento capace di sorprendere per la straordinaria varietà di minerali, cristalli, fossili e oggetti esposti, ma soprattutto per la passione che si respirava tra i numerosi visitatori.

L’affluenza era davvero notevole. Fin dai primi passi all’interno dei padiglioni si percepiva un’atmosfera vivace, con tante persone intente a osservare, chiedere informazioni e acquistare. C’erano semplici curiosi, collezionisti alla ricerca di qualche esemplare particolare e autentici appassionati, capaci di riconoscere a colpo d’occhio minerali e pietre, discutendone caratteristiche e provenienza con un linguaggio che, per chi non conosce questo settore, sembrava appartenere a un mondo completamente diverso.

Passeggiando tra gli stand, lo sguardo veniva continuamente attirato da una sorprendente varietà di colori e forme. Cristalli trasparenti, ametiste dalle intense sfumature viola, quarzi di ogni dimensione, pietre levigate e minerali provenienti da diverse parti del mondo componevano un’esposizione ricchissima. Accanto ai piccoli esemplari, spesso acquistabili per pochi euro, trovavano spazio grandi geodi, sfere perfettamente levigate e imponenti cristallizzazioni che attiravano l’attenzione dei visitatori.

Non mancavano gioielli, collane e oggetti ornamentali realizzati con pietre naturali. Lunghe pareti ricoperte da centinaia di fili colorati creavano un effetto scenografico particolarmente suggestivo, mentre sui tavoli si susseguivano minerali di ogni genere, ciascuno con caratteristiche e sfumature differenti.

Ma sarebbe riduttivo descrivere questa manifestazione soltanto come una grande esposizione di minerali e fossili. Dietro la bellezza degli oggetti si nasconde infatti un universo molto più articolato, nel quale la storia della Terra incontra tradizioni, culture e interpretazioni spirituali.

Varcare la soglia della fiera ci permette di compiere un viaggio indietro nel tempo e, contemporaneamente, volgere uno sguardo verso l’infinito. Da un lato sono esposti i tesori che la Madre Terra ha creato e custodito per milioni di anni, dall’altro siamo avvolti dai profumi e dall’energia legati alle tradizioni orientali. È un luogo dove il dualismo tra materia e spirito diventa tangibile.

Protagonisti indiscussi sono pietre e cristalli, nati da processi che coinvolgono pressione, calore e reazioni chimiche millenari. Da sempre la loro luce, i loro colori e le loro geometrie catturano la nostra attenzione. Ma quello che offrono, secondo la Cristalloterapia che affonda le sue radici in tradizioni dei popoli antichissime, è la possibilità di riequilibrare corpo e mente attraverso la loro specifica energia e vibrazione.

Non perderti questa rubrica del Baco

La storia scritta nella pietra ci incammina nella via remota che conduce a incontrare i testimoni silenziosi di chi è venuto prima di noi. Fossili: legno pietrificato, conchiglie, denti di dinosauro e impronte di felci antiche ci ricordano il lento e inesorabile cammino delle specie lungo la strada dell’adattamento e dell’evoluzione.

Seguendo questo filo sottile, che unisce la materia terrestre all’elevazione spirituale, il percorso si fa sensoriale. Avvicinandosi agli spazi dedicati alle tradizioni orientali – buddiste, induiste e tibetane l’aria si avvolge nelle spire di fumo degli incensi resinosi, della salvia bianca purificatrice e del caldo profumo del palo santo.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO Una mail può fermare la scuola. Ma è il disinteresse che rischia di distruggerla di Luisa Fazzini

Onde sonore che raggiungono la pancia risuonando a livello fisico energetico e spirituale ci arrivano dai rintocchi scanditi dei gong, dai tocchi leggeri e circolari sulle campane tibetane dal movimento distratto di un dito che fa tintinnare le campanelle appese agli stand. Trovare il contatto con la Madre Terra è il primo passo per elevare il nostro spirito. Al di là delle conoscenze e delle diverse sensibilità dei visitatori, ciò che più ci ha colpito è stata la capacità della manifestazione di coinvolgere anche chi, come noi, si avvicinava a questo universo senza particolari competenze.

La curiosità iniziale si è trasformata progressivamente nel desiderio di osservare altri esemplari, confrontare pietre differenti e scoprire cosa si nascondesse dietro ogni banco. Inevitabilmente è arrivata anche la voglia di acquistare qualche piccolo ricordo, una tentazione alla quale, davanti a una scelta tanto ampia, è stato davvero difficile resistere.

Le ore sono trascorse quasi senza accorgercene, tra un cristallo dalle sfumature sorprendenti, qualche acquisto inaspettato e la possibilità di osservare da vicino una passione che accomuna persone di ogni età.

È stato bello vedere come visitatori apparentemente molto diversi tra loro condividessero lo stesso entusiasmo. Alcuni si soffermavano a lungo davanti a un singolo esemplare, altri cercavano un oggetto preciso, mentre molti si lasciavano semplicemente guidare dalla curiosità. Un continuo movimento di persone che ha contribuito a rendere l’atmosfera particolarmente coinvolgente.

Il Verona Mineral Show si è rivelato molto più di una semplice occasione per fare acquisti. È stata un’esperienza capace di sorprendere, incuriosire e far scoprire una realtà molto più vasta e interessante di quanto immaginassimo.

Siamo entrati da semplici curiosi e ne siamo usciti dopo diverse ore, con qualche acquisto in più del previsto e soprattutto con il ricordo di una giornata davvero piacevole. Forse è proprio questo il risultato più bello della manifestazione: riuscire ad affascinare tanto chi conosce profondamente questo universo quanto chi lo scopre per la prima volta, lasciando in entrambi il desiderio di continuare a esplorarlo.

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →