Verona e provincia protagoniste del 2023 tra annulli, manifestazioni e francobolli

Questa prima metà dell’anno è stata ed è ancora un periodo ricchissimo di riferimenti veronesi.

LA MARCOFILIA

È la branca della filatelia che studia l’apposizione di un segno indelebile, tramite timbri o impronte, per impedire che i francobolli vengano riutilizzati; il cosiddetto annullo è oggetto di attenzione da parte dei collezionisti. Esistono gli annulli primo giorno di emissione, abbinati a un francobollo (che solitamente ne ripropone l’immagine) e gli annulli speciali, connessi a una manifestazione o un evento.

È il caso del 175esimo anniversario della Carica dei Carabinieri di Pastrengo, celebrato il 30 aprile: per sottolinearne ulteriormente l’importanza, l’Associazione Proloco del comune ha richiesto a Poste Italiane la realizzazione di un annullo speciale. È disponibile fino al 30 giugno presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bussolengo (immagine sopra).

LE MANIFESTAZIONI

Il penultimo weekend di maggio si è tenuta a Verona Fiere la 136esima edizione di VeronaFil, la fiera della filatelia, della numismatica e del collezionismo che da anni è un appuntamento fisso per gli appassionati da tutta Italia e non solo. L’affluenza è stata buona. La 137esima edizione si terrà il primo weekend di dicembre.

A organizzare è come sempre l’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, che il 19 maggio ha festeggiato il 90esimo anniversario della fondazione con – naturalmente – un annullo speciale, disponibile fino al 19 luglio presso lo spazio filatelia di Verona.

LA FILATELIA

Ultimi, ma non certo per importanza, un francobollo già emesso e uno che verrà emesso a breve su due fondamentali realtà cittadine: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme a Poste Italiane ha scelto di celebrare il 120esimo anniversario della fondazione dell’Hellas Verona FC (1 aprile) e la 100esima edizione dell’Arena Opera Festival (16 giugno).

Una curiosità riguardo il francobollo sull’Hellas: la squadra meritava una emissione già nel 1985, quando Bagnoli la portò alla vittoria dell’unico e indimenticabile scudetto, e la mancò di poco, perchè la consuetudine di realizzare un dentello di anno in anno per la prima in classifica del campionato iniziò solo… nel 1987 (in cui vinse il Napoli).