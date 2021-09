Verona Domani per Sona riporta la politica sul territorio, con un convegno sull’ambiente

La politica ritrova finalmente le strade e la piazza. Questo il primo pensiero che hanno avuto i tanti che venerdì 17 settembre hanno partecipato all’incontro organizzato da Verona Domani per Sona a Lugagnano.

Colpa del Covid, ma non solo, era da molto che sul nostro territorio non registravamo occasioni di politica vissuta realmente tra la gente come quello di venerdì. Anche a Sona troppi addetti ai lavori ormai considerano il confronto diretto come un fastidio possibilmente da evitare.

Tema della serata l’ambiente, trattato da tre punti di vista originali. Marco Fimognari di Re-CIG che ha spiegato come fare business dando nuova vita ai mozziconi di sigaretta, il presidente dell’associazione apicoltori veronesi che ha aperto un’affascinante finestra sul mondo delle api, e sulla loro centralità anche economica di questi insetti, ed il mitico Giampaolo “Papo” Bendinelli, che giocava in casa e che parlando di triathlon ha sottolineato la saggezza del vivere in comunione ed armonia con il mondo che ci circonda. Intervento di rilievo anche quello di Nicolò Bergamin, rappresentante per Sona dell’associazione Plastic Free, di cui parleremo nei prossimi giorni.

Veramente numerosi i presenti, ben 208 gli intervenuti registrati con il green pass, una rarità in tempi di socialità che sembra trovare vita (apparente) solo in rete. Ad impressionare soprattutto una partecipazione importante di ragazze e ragazzi giovani e giovanissimi, una fascia d’età solitamente più rara del Gronchi rosa in tutte le occasioni che anche lontanamente riportano alla politica.

Nicolò Ferrari introduce il convegno. Sopra, un momento della serata (Foto Mario Pachera)

Da segnalare anche la presenza al convegno, oltre che dei referenti provinciali di Verona Domani per Sona Stefano Casali e Matteo Gasparato, di numerosi presidenti di associazioni del territorio, e pure della politica locale, sia di maggioranza che di minoranza. All’appuntamento non poteva certo mancare il presidente del Consiglio comunale di Sona Mattia Leoni, che con il suo recente passaggio proprio a Verona Domani per Sona ha sicuramente segnato la settimana politica locale.

Ad introdurre il convegno il consigliere comunale di Verona Domani per Sona Nicolò Ferrari. “Questa è la politica che ci piace – ha spiegato -: la politica che si fa per tutti e con tutti, la politica che si occupa delle idee ma anche delle questioni concrete del territorio e del presente, come facciamo con i temi che affrontiamo questa sera”.

Alle tre intense relazioni ha fatto seguito un ottimo risotto e della buona musica dal vivo con i Capelli Diversi. In un clima amichevole ed inclusivo. La politica che ritrova le strade e la piazza: A Sona non la vivevamo da qualche tempo.

Sarà ora interessante capire se quello di venerdì saprà diventare un metodo e se questa realtà sarà in grado di presentare una proposta concreta al territorio.