Vero divertimento tra musica e luci con la sfilata in notturna del carnevale di Palazzolo

Una serata primaverile ha fatto da cornice sabato 6 aprile alla sfilata in notturna dei carri e delle maschere lungo le vie di Palazzolo, tappa importante del programma del carnevale veronese che ha visto una bella partecipazione di pubblico.

Il corteo, formato da ben otto carri allegorici e da coloratissimi gruppi di figuranti, ha portato allegria e divertimento per grandi e piccini sino alla conclusione in piazza Vittorio Veneto dove i gruppi mascherati si sono radunati per un saluto.

Impeccabile l’organizzazione del locale circolo Noi che ha poi invitato i partecipanti alla sfilata e gli spettatori ad un momento conviviale negli spazi vicino alla sala parrocchiale con distribuzione di pizza e tortellini caldi.

Tra i gruppi che hanno partecipato, importante la presenza del carro dei padroni di casa “Super Palasol, sblocca i livelli con noi” del NOI di Palazzolo, dello Tzigano di Lugagnano Bruno “Tome” Tomezzoli con la sua corte, dei SonArtisti, della scuola dell’Infanzia Cavalier Girelli di Palazzolo e dei Majorotti di San Massimo.

Da segnalare la collaborazione della polizia locale nel limitare la circolazione sul tracciato e l’efficienza degli operatori ecologici che hanno ripulito di buon mattino nella giornata di domenica le strade dalle abbondanti piogge di coriandoli.