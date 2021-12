Vent’anni fa moriva Beatrice Macola, attrice originaria di Sona. Ricordiamola con un film da lei interpretato

Vent’anni fa, il 13 dicembre 2001, come oggi, moriva in un ospedale di Roma l’attrice Beatrice Macola. L’aveva portata via un ictus cerebrale, dopo dieci giorni di coma, aveva appena 36 anni.

Nata a Verona il 2 dicembre 1965, trascorse l’infanzia a Sona, in via Mangano nella dimora dei conti Macola.

In seguito aveva intrapreso la carriera di attrice, acquisendo una certa notorietà sia al cinema che in televione negli anni ’90. Notorietà che divenne internazionale con la partecipazione al film di Steven Spielbeg “Schindler’s list”. In Italia lavorò con registi del calibro di Mario Monicelli (“Cari fottutissimi amici”), Antonio Albanese (“La fame e la sete”), Luigi Perelli (“La piovra 6”).

Vogliamo ricordarla proponendo qui sotto la visione di un film, intitolato “Lo sconosciuto”, di cui fu tra i protagonisti, nella parte di Peggy. Si tratta di una coproduzione russo-italiana del 1993, con la regia di Alexis Tambè.

E’ una avvincente storia d’azione, con sorpresa finale. Una prova convincente per la bella Macola, che in quest’opera mise in risalto le sue doti di attrice.

Questa la trama del film. L’Avvoltoio è un abilissimo sicario agli ordini di Nesbit. La sua nuova missione è di uccidere un noto Vescovo a Leningrado. Jim è un fotografo occidentale che, per una serie di avvenimenti, si ritrova in possesso di un misterioso oggetto per il cui contenuto preziosissimo molte persone sono state uccise. Jim incontra Peggy, una giovane prostituta che per aiutarlo parla con il suo amico Colonnello Suvorof della Polizia Politica.

Ma il Colonnello sospetta che lo sconosciuto che cerca di impossessarsi dell’oggetto sia l’Avvoltoio e Jim il suo complice. Jim riesce ad aprire la strana scatola e vi trova uno splendido gioiello: ora vuole solo tornare in Occidente con Peggy per venderlo. Ma la ragazza, per non dividere con lui quella ricchezza, cerca invano di farlo uccidere. A questo punto Jim le confessa di essere il vero Avvoltoio e la uccide. Quindi si reca da Nesbit per farsi aiutare a lasciare il paese e per dirgli che non è più interessato all’omicidio del Vescovo.

Ma Nesbit sentendo la storia assurda capitata a Jim, capisce subito che l’Avvoltoio è stato usato per poter arrivare a lui. Arriva il colonnello Suvorof con i Chekist e Jim, che non riesce ancora a crederci, vede tutte le persone che pensava fossero state uccise. Suvorof gli spiega di essere venuto a sapere della missione dell’Avvoltoio ma di dover identificare il suo capo: l’unico modo era costringere Jim a correre da lui dopo avergli fatto credere di avere tra le mani una fortuna; in realtà quel gioiello è una copia da pochi dollari. Mentre Jim viene portato via riconosce anche Peggy, con la divisa della Polizia Politica: anche lei faceva parte del complotto e Jim è sempre stato ingannato.