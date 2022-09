Vent’anni di amicizia. Nel fine settimana Sona e Weiler festeggiano il gemellaggio iniziato nel 2002

Nasce nel 2002, grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione del sindaco Raffaele Tomelleri, il gemellaggio che da vent’anni lega il Comune di Sona al Comune tedesco di Weiler bei Bingen. Un rapporto di forte amicizia che nel corso degli anni i due Comuni hanno costantemente mantenuto nei vari campi dell’attività amministrativa, culturale e ricreativa.

In occasione del ventennale, che scade quest’anno, la giunta del Comune di Sona ha deciso di celebrare l’anniversario ospitando la rappresentanza delle istituzioni culturali e la delegazione istituzionale del Comune Weiler bei Bingen.

Due sono gli appuntamenti in programma. Dal 22 al 24 luglio è stato ospitato a Sona il Corpo Bandistico di Weiler bei Bingen nel centenario della sua istituzione, con anche un concerto che si è tenuto all’interno degli eventi della sagra parrocchiale di Lugagnano.

Nel fine settimana invece, dal 30 settembre al 2 ottobre, ad essere accolti a Sona sono i rappresentanti dell’amministrazione del Comune tedesco. Con loro anche Erwin Owtscharenko, che nel 2002, quale sindaco pro tempore di Weiler, sottoscrisse il patto di gemellaggio, Marika Bell per più mandati sindaco di Weiler durante il gemellaggio, Karl Thorn, sindaco dell’Unione dei Comuni Rhein-NaheVerbandsgemende di cui Weiler è parte e la presidente della provincia di ManizBingen a cui Weiler bei Bingen fa riferimento.

La visita dell’amministrazione comunale della cittadina tedesca prevede venerdì 30 l’arrivo all’Hotel Best Western Turismo San Martino Buon Albergo e la sera cena riservata presso Villa Eire a Sona.

Sabato primo ottobre alle 11 seduta straordinaria del consiglio comunale di Sona con il sindaco di Weiler, Adam Schmitt, il delegato ai gemellaggi, Alfredo Cesaro, la giunta, i consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni tedesche assieme ai rappresentanti delle associazioni e alla comunità sonese.

Si prosegue alle 13.30 con un pranzo presso la Baita Alpini di Lugagnano organizzato dal Gruppo Alpini della frazione, con la visita al museo storico. Segue la visita a Casa Alice, la cittadella delle associazioni, e ad altri luoghi di interesse di Sona e Lugagnano. Alle 19.30 è poi in programma una cena presso il palatennis di Lugagnano organizzata dall’associazione “Carnevale benefico Lo Tzigano”. La cena è aperta a tutti al costo di 20 euro.

Domenica 2 ottobre alle ore 10.30 è prevista la partecipazione alla messa presso il santuario di Madonna della Corona, con visita guidata al santuario e pranzo al sacco. Successivamente, visita al Forte Rivoli e a Villa Giusti del Giardino a Guastalla. Si chiude con la cena alle 19 presso l’Antica Dimora del Turco a San Giorgio in Salici, aperta a tutti al costo di 20 euro.

Per le due accoglienze la giunta del sindaco Mazzi ha previsto una spesa di 10mila euro, 700 euro per ospitare il Corpo Bandistico a luglio e 9.300 euro per ospitare l’amministrazione comunale di Weiler bei Bingen questo fine settimana.