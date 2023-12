Vent’anni da cui ripartire: La Proloco di Sona ha festeggiato un traguardo importante

Sono trascorsi vent’anni da quando, nel 2003, l’associazione Pro Loco Sona è stata costituita e per celebrare questa importante traguardo domenica 3 dicembre a Sona si è tenuta una giornata di festa. Momento conviviale della giornata è stato il pranzo sociale presso le Opere parrocchiali.

Al pranzo ha fatto seguito un concerto speciale in chiesa parrocchiale con musiche di Vivaldi a cura dell’associazione culturale “Arsamanda, l’arte da amare” di Vicenza, con esecuzione in costume settecentesco della celebre opera “Le 4 stagioni” in versione con pianoforte a 4 mani e violino. Al termine del concerto, alle ore 18, castagne per tutti in piazza della Vittoria.

Come ha ricordato al Baco il presidente della Pro Loco Sona Mattia Pomini: “Sono vent’anni trascorsi con iniziative che hanno segnato vari periodi della storia di Sona sempre orientate dallo scopo sociale che è quello della promozione della cultura e del territorio. Finalità che proseguono oggi con numerose iniziative culturali, ricreative e di servizio al territorio e che la Pro Loco di Sona intende portare avanti per favorire l’animazione e la vita delle nostre comunità”.

Nella foto sopra, al termine del concerto il presidente della Pro Loco Pomini con il sindaco di Sona Gianfranco dalla Valentina, l’assessore Orietta Vicentini, il parroco di Sona don Giorgio Zampini e i musicisti dell’associazione “Arsamanda, l’arte da amare”.