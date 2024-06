Venerdì transita sul territorio il Giro d’Italia Under 23: Chiusi per un’ora la provinciale Morenica e il casello di Sommacampagna

Venerdì 13 giugno transita sul nostro territorio il Giro d’Italia Under 23 “Giro Next Gen”, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani.

Dal Piemonte a Piazza dell’Unità a Trieste, da domenica 11 a domenica 18 giugno: otto tappe, e 12mila metri di dislivello: Il Giro Next Gen è la più importante rassegna mondiale dei dilettanti.

Si tratta infatti della corsa che ha lanciato Moser (1971), Battaglin (1972), Baronchelli (1973), Corti (1977), Belli (1990), Casagrande (1991), Pantani (1992) e Simoni (1993), così come Sivakov, Vlasov, Pidcock, Ayuso, Hayter. L’ultimo italiano a vincere è stato Mattia Cattaneo nel 2011.

Gli Under 23 si chiamavano dilettanti, ma oggi in realtà sono dei professionisti: le squadre del World Tour hanno l’obbligo di avere team Development o Continental, dove i talenti del futuro vengono educati a quella che sarà la loro professione del futuro. E questo spiega perché i percorsi non sono distanti da quelli dei pro.

In occasione del transito della gara è stata disposta la sospensione della circolazione lungo tutto il percorso della corsa durante il transito e nei 45 minuti precedenti al transito stesso. La corsa transiterà nel Comune di Sona sulla Strada Provinciale 26 Morenica provenendo da Sommacampagna e proseguendo in direzione Bussolengo.

Pertanto la S.P. 26, nel tratto comunale, rimarrà chiusa al traffico dalle 11,30 alle 12,30 e comunque fino al completo transito della corsa. In tale orario sarà chiuso anche il Casello autostradale A4 di Sommacampagna.

La strada regionale 11 non è invece interessata al transito e pertanto potrà essere utilizzata normalmente.