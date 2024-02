Venerdì Mission-Gnocolar: Una serata di testimonianza missionaria a Lugagnano

“Venerdì Mission – Gnocolar” è il simpatico nome della serata di testimonianza missionaria organizzata dal Gruppo Primavera e dal Gruppo Scout di Lugagnano, in collaborazione con l’associazione “Il Dono” ed il Gruppo Alpini.

L’appuntamento è previsto l’ultimo venerdì di Carnevale, il 9 febbraio, alle ore 21 presso la Sala Carlo Acutis (cioè il salone parrocchiale di Lugagnano).

Si alterneranno durante l’incontro, aperto a tutti, due testimonianze. La prima sarà quella di Giovanni Siliotto, giovane ventunenne che lo scorso mese di agosto è partito per l’Albania, dove per quindici giorni ha svolto attività di volontariato nel campeggio estivo che il “Progetto Speranza” organizza annualmente per le persone portatrici di disabilità, residenti nelle sette Case Famiglia disseminate nel territorio di Scutari.

Il Progetto Speranza ha incrociato da anni la sua strada con quella di varie associazioni del nostro territorio, in primis con quella del Gruppo Alpini, di cui abbiamo parlato di recente, creando un forte legame basato sulla solidarietà e sull’amicizia.