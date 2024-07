Venerdì i giovani incontrano l’Impressionismo. In biblioteca a Sona si crea ispirandosi alla grande arte

I ragazzi del “Progetto Ora!” propongono per luglio a Sona un appuntamento rivolto ai giovani appassionati d’arte, che abbiano voglia di sperimentare e divertirsi con il colore.

Venerdì 5 luglio dalle 14 alle 18 presso la biblioteca comunale di Sona e poi dalle 18 alle 20 presso il parco di Villa Romani potranno partecipare a “Anni del col-ore + aperitivo”. Si partirà con alcune informazioni sull’Impressionismo finalizzate ad una attività pratica in tema di pittura su stoffa, magliette e viso. Si concluderà con un aperitivo in compagnia. Per partecipare è necessario portare una t-shirt bianca o di recupero per personalizzarla, ma anche qualche vecchia stoffa che si possa sporcare.