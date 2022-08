Venerdì al via l’Antica Fiera di Sommacampagna: Cinque giorni ricchi di mille eventi, per tutti

Dal 26 al 30 agosto, torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, uno degli appuntamenti più importanti dell’estate veronese.

“L’Antica Fiera rappresenta la nostra comunità: con l’impegno di associazioni, cittadini, esercenti e dei gestori degli spettacoli viaggianti, proponiamo quest’anno un’edizione che si riappropria quasi completamente della situazione pre-pandemica”, commenta l’assessore alla cultura Eleonora Principe, coordinatrice della manifestazione.

Il nastro viene tagliato venerdì 26 agosto con un corteo che partirà dal municipio, per dare il proprio saluto a tutte le attività che animano la Fiera, e si conclude martedì 30 con lo spettacolo pirotecnico.

Piazza della Repubblica e piazza Carlo Alberto ospiteranno il luna-park, gli spettacoli si terranno nel “salotto” del centro storico, Piazza Castello, ma animeranno anche piazza Roma e piazzetta Gidino, dove saranno presenti stand delle attività produttive del territorio. Eventi sportivi, biciclettate e visite guidate faranno vivere a pieno non solo il centro, ma l’intero comune.

Tornerà la domenica sportiva agli impianti di via Bassa e l’attesissimo concorso madonnaro, giunto alla sua 37ª edizione. Villa Venier ospiterà la mostra Germogli d’arte con gli artisti del territorio e il lunedì della fiera, la mattinata dedicata al mondo agricolo, con “La campagna in villa”.

Ma scendiamo nel dettaglio del programma, giorno per giorno.

L’Antica Fiera di Sommacampagna, come si diceva, apre venerdì 26 agosto alle 19, con il tradizionale concerto campanario presso la Chiesa di San Rocco. Il luna-park torna ad animare piazza della Repubblica e piazza Carlo Alberto. Sempre nel cuore del paese, le associazioni del territorio organizzano stand enogastronomici, mentre il centro ricreativo e culturale anziani ospita le mostre. Il centro anziani, dopo due anni di sospensione, ripropone il tradizionale concorso di trippe e, ogni sera, ci farà fare un viaggio nel passato con gli album delle foto storiche di Sommacampagna.

In Piazza Castello troveremo ogni sera uno spettacolo, dal teatro, alla musica, all’arte acrobatica, in un preciso crescendo: si parte il venerdì con la compagnia teatrale Tiraca, con “Te rangito o feto da solo?”, una commedia dialettale sull’arte d’arrangiarsi; il sabato è la volta della musica italiana con i Sacro & Profano, che, con il beat veronese degli anni Sessanta, ci accompagneranno in una serata all’insegna del revival e dell’allegria; la domenica è internazionale, con Mariachi Gavilan, in un viaggio nel folclore messicano. Il lunedì della fiera sarà dedicato alla cerimonia di consegna delle benemerenze, seguita dal tradizionale concerto del Corpo Bandistico di Sommacampagna, affiancato dal Corpo Bandistico di San Pietro in Cariano; chiude lo Studio Ponti, con danze aeree e arte di strada, in performances di circo contemporaneo, tra tessuti, cerchi aerei, equilibrismo e… la magia del fuoco!

La musica ci accompagnerà anche in piazza Roma e piazzetta Gidino: il venerdì il Caffè ai Portici ospita la serata latina con la scuola di ballo Suegno Latino di Caselle, mentre il bar Università ci farà appassionare con le canzoni di Vasco, con la 045 Band. Il sabato è la volta degli Encore, con un tributo ai Dire Straits in piazza Gidino; domenica torna il concorso canoro Caffè ai Portici, giunto quest’anno all’8° edizione; lunedì piazza Roma sarà la culla dello spaghetti western, con i Cactus Quillers, mentre in piazzetta Gidino i DJ Mircoesse e Cristina faranno ballare i più giovani. Martedì si conclude con la musica degli anni Sessanta e Settanta con i Dragon Fly al Caffè ai Portici.

Antica Fiera è anche mettere in mostra: prodotti artistici, prodotti della campagna, la nostra storia e le nostre attività economiche. La mostra pomologica si tiene domenica 21 agosto alle ore 10 presso il Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona; alla mostra missionaria, presso il centro anziani, sarà possibile trovare ricami, tessuti, manufatti. La mostra “I Luoghi dell’Altrove”, mostra itinerante gentilmente concessa dal Museo della Giostra di Bergantino, attraverso 40 pannelli ci farà conoscere la storia della giostra dalle origini ai giorni nostri, presso il Centro Anziani. La mostra “Germogli d’arte”, a Villa Venier, esporrà opere di Manuela Sidari, Franco Forante e dell’associazione Creatività Scultorea Sommacampagna. Via Gidino ospiterà i prodotti della nostra terra: agricoli e caseari e libri.

Visite guidate, passeggiate e gite cicloturistiche, con la passeggiata serale a Madonna di Monte (venerdì ore 20), la visita al campanile di San Rocco (sabato dalle ore 20 alle 23), una passeggiata alla scoperta delle meraviglie storico naturalistiche del centro (domenica ore 16), una gita cicloturistica (domenica ore 14.30). La parrocchia curerà le aperture della Pieve di Sant’Andrea, sabato e lunedì dalle 15 alle 18.30, e domenica dalle 9 alle 18.30, e della chiesa di San Rocco, dalle 20 alle 23.

Antica Fiera di Sommacampagna è anche sport: dal torneo di bocce, al 2° Gran Premio Antica Fiera di Sommacampagna, manifestazione ciclistica agonistica rivolta agli amatori, al 27° cronometro sociale Cicloamatori AVIS Sommacampagna, alla finale del torneo di tennis maschile e femminile, alla 70a Medaglia d’Oro Fiera di Sommacampagna, a “Sport e gioco”, un pomeriggio dedicato alle associazioni sportive di Sommacampagna presso gli impianti di via Bassa, con la presenza del ludobus. La domenica sportiva si conclude alle 17.30 con Airship Pirate, intrattenuti da Yuri che dalla Latakia plana con una bicicletta con mongolfiera a Sommacampagna, con uno spettacolo ricco di gags per tutte le età!

Torna il concorso di disegno madonnaro, giunto alla 37a edizione, che colorerà di allegria via Ospedaletto, con le bellissime opere dei nostri più giovani concittadini. Organizzato in collaborazione con i giovani artisti del Mu.La. (Murales Lab) e con il centro giovanile Noi La Quercia.

Bambine e bambini che saranno protagonisti il lunedì mattina anche de “La campagna in villa”. Dai frutti, agli animali, ai prodotti trasformati. Il mercato, animali della fattoria, le api, macchine agricole, accompagneranno i visitatori in attività didattiche, laboratori e angoli dedicati alla lettura. Le mucche portate dai fratelli Povolo, i cavalli di Ciccio’s Ranch, i cani di Jenny Birolli, gli asinelli de “La città degli asini”, le api di Laura e Michela; il laboratorio di filatura della lana, di creazione dell’erbario, di panificazione, di tessitura e giochi per bambini, Caio il Cestaio. E poi i libri, con librerie e case editrici, con racconti sui cimbri, che hanno dato origine a molte delle famiglie che hanno popolato le nostre campagne nel Novecento.

Nelle sale al piano terra di Villa Venier, sarà aperta al pubblico la mostra “Germogli d’arte”, con opere degli artisti di Sommacampagna.

Con la cerimonia di consegna di premi e benemerenze, verrà conferita una targa a imprese e associazioni che quest’anno compiono 30, 40, 50, 60, 70 e 100 anni di attività. Un riconoscimento verrà dato alla memoria di Claudio Gianelli; undici gli sportivi, singoli o squadre, distintisi nel 2022: Alberto Dusi, Campione europeo di Jiu Jitsu, Mattia Benedetti, sempre nel Jiu Jitsu, Elia Casari, campione Veneto della Motocross, gli Allievi del Sommacustoza08, per la Coppa Premio Verona di calcio, Patrick Pezzo Rosola, nella cross country con la Polisportiva Caselle Rossetto, Polisportiva Caselle settore pallavolo, il Volley Somma, Martina Andreoli campionessa di ginnastica ritmica, Alessio e Ilaria di Suegno Latino, medaglie d’argento ai campionati italiani di danza sportiva, Alberto Murari, campione italiano nell’atletica leggera e Riccardo Andreis del Centro Ippico Paradiso, per i risultato nel mondo dell’equitazione.

Verranno premiati anche due i concittadini che hanno fatto conoscere Sommacampagna nel mondo: il giornalista Morello Pecchioli, che con la sua penna è a tutti gli effetti ambasciatore del nostro territorio e la ricercatrice Roberta Sala, che ha vinto un importante riconoscimento dalla Leonardo Da Vinci Society in California. La scienza premia anche Gaia Zito, che a 11 anni è campionessa provinciale di calcolo mentale.

In nome di Sommacampagna ha viaggiato anche nel mondo culinario e della panificazione, con Gilberto Neirotti finalista di Masterchef Italia, con il Team Italia all’8° Mundial du pain e con Andrea Mantovanelli finalista dell’International Catering Cup del Sirha di Lione.

Un attestato all’impegno civico e all’abnegazione va al vigile Michele Cervato e al cittadino Francesco Fiorino, per l’intervento di primo soccorso che ha salvato la vita ad un anziano, così come al medico Dott. Alberto Scimeni, che nel 2019 ha soccorso una ragazza investita sulle nostre strade.

Sei le aziende agricole distintesi per la migliore produzione di pesche: Matteo Albertini e Silvano Montresor di Sommacampagna, Armando Tacconi di Sona, Francesco Guerra di Colà di Lazise, Giuseppe Comparin e Az. Agricola Piccolo Noce di Bonizzato Giorgio di Villafranca di Verona.

La pesca premia anche Lorenzo Benedetti, che dopo anni di impegno nella campagna e nel Mercato Ortofrutticolo, viene riconosciuto come Maestro Peschicoltore.

Verranno premiati per i 30 anni di attività: ASD Centro Basket Sommacampagna, Nastropack; per i 40 anni parrucchieri Claudio e Graziella, Scuola di Musica e Teatro Antonio Salieri, USD Azzurro 82; per i 50 anni associazione nazionale Carabinieri sezione di Sommacampagna, Centro Fiducia, Consorzio di Tutela del Vino Custoza DOC, Pro Loco Custoza, lavanderia delle signore Silvana Squarzoni e Ornella Perotti; per i 60 anni Deter Sol, Golf Club Verona; per i 70 anni: IPAB Campostrini, Dr. Zanolli srl e per i 100 anni Merlini.

I fuochi pirotecnici del martedì sera sanciranno la conclusione della fiera 2022, dando l’arrivederci al 2023.

“L’Antica Fiera è un progetto che nasce dal basso, dalla collaborazione di numerosi cittadini e associazioni, dietro l’attenta regia dell’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco -. Come primo cittadino mi sento di ringraziare il gran numero di volontari, gli esercenti, gli sponsor, i professionisti e i dipendenti comunali che in queste settimane hanno lavorato a ritmo serrato, affinché questa festa possa far sentire tutti i benvenuti”.