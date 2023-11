Venerdì a Sona “Abitare Il Futuro”, il convegno ATER su IMU e alloggi sociali

Il 7 marzo scorso, l’ATER di Verona e l’Ambito Territoriale Sociale dell’Ovest Veronese hanno sottoscritto la convenzione per la “Gestione coordinata delle politiche abitative” approvata il 22 febbraio 2023 dal Comitato dei Sindaci, oggi presieduto dal sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera).

Allo scopo di informare gli amministratori sui risultati raggiunti dal tavolo di lavoro che mensilmente si riunisce e sulle novità normative introdotte, soprattutto in materia di aliquote IMU, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, è stato organizzato a Sona il convegno “Abitare il futuro” che si tiene venerdì 1 dicembre dalle 9 alle 12.30 in Sala Consiliare del Municipio di piazza Roma.

Spiega Dalla Valentina: “L’obiettivo è tenere costantemente aggiornati i colleghi amministratori sugli avanzamenti dell’Ambito rispetto a tematiche che possono avere ricadute significative sull’operatività degli uffici comunali e sulle opportunità garantibili ai concittadini“.

In considerazione dei temi trattati, sono invitati alla partecipazione in particolare i responsabili e funzionari degli uffici tributi per la parte che verrà trattata dall’avvocato Maria Suppa, patrocinante in Cassazione, docente A.N.U.T.E.L., esperta tributarista e consulente legale di molti Comuni in materia IMU e tributi.

Apriranno gli interventi la dottoressa Lina Ferrari per ATER e il dottor Massimo Giacomini per il Comune di Sona, presentando i risultati raggiunti e i futuri progetti inerenti la “Convenzione ATER-ATS per la gestione coordinata delle politiche abitative”.

Seguiranno gli avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello sulla disciplina IMU degli immobili degli enti per l’edilizia residenziale pubblica, la definizione di “alloggio sociale” e il trattamento fiscale degli “alloggi sociali” sfitti.

Dopo il coffee break, Stefano Valentini, ex dipendente Ater Verona, esporrà un esempio pratico di riduzione dell’aliquota IMU agli alloggi sfitti in attesa degli adempimenti tecnico/amministrativi necessari per poter essere riassegnati e le relative ricadute positive in materia di patrimonio sociale disponibile. A moderare il convegno sarà l’ingegner Franco Falcieri, Direttore ATER Verona.